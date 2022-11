La foto de Nicolás Cabré, la China Suárez y Rufina juntos en familia

Así lo hizo saber este martes Nicolás Cabré, al postear desde su cuenta de Instagram una postal familiar con un tierno mensaje con motivo del acto de fin de año de la pequeña Rufina donde fue elegida mejor compañera. "Rufita hermosa... La foto sola habla del amor puro de una familia. (Los que están, y los que no pudieron ir…)", comenzó escribiendo el actor.

Asimismo, agregó: "el orgullo que nos da acompañarte y verte, siendo lo que sos. El orgullo que nos da que hayas salido la mejor compañera, elegida por tus amiguitos". "Te felicito amor mío, te agradezco infinitamente las sonrisas que me regalás, y lo hermosa qué haces mi vida", sumó también para expresarle todo su cariño .

En tanto, la China Suárez no pudo menos que presumir desde sus historias virtuales, del diploma de mejor compañera que se ganó su hija mayor. "No estoy llorando, se me metió una hija en el ojo" aseguró la actriz junto a dos emojis.

¡Tras casi una década separados! Sorpresivo acercamiento público de Nicolás Cabré a la China Suárez

Nicolás Cabré y la China Suárez supieron tener una relación amorosa tan intensa como breve -apenas algo más de un año- de la que Rufina es la mejor prueba de ello. Desde ese entonces han pasado ya nueve años, y siempre han mantenido el más bajo de los perfiles en cuanto a la relación que mantienen en lo referente a la crianza de la hija que tienen en común.

Pero tal parece que los años, y el desembarco del actor en Instagram hace poco más de dos meses, han generado un marcado cambio de actitud con relación a la imagen que pretende dar. Es así que en las últimas horas, Nicolás Cabré no dudó en comentar con la mejor de las ondas un posteo de su ex pareja y mamá de su hija, la China Suárez.

Sucede que la actual novia de Rusherking le dedicó un tierno posteo a su mamá, Marcela Rivero. "Si pudiera ser aunque sea un 10% como mamá de lo que fuiste y sos vos, estaría tranquila y feliz. Todos los que estamos cerca tuyo te amamos. Sos única. La más buena, la más linda, la mejor madre y abuela. Gracias por todo lo qué haces por mí. Te amo", escribió Eugenia junto a varias postales de la abuela de Rufina.

Fue allí que inmediatamente pudo verse el comentario de Cabré que, arrobando a la mamá de la China, expresó cariñoso "¡¡¡Qué abuela por Dios!!!". Y para mayor sorpresa aún, la actriz devolvió la gentileza de su ex pareja respondiéndole "@nicolascabre80 pa’ que te voy a decir que no, si, sí. Rufita su debilidad". ¡En buena hora!