El curioso significado del tatuaje que tiene La Tora de Gran Hermano 2022

En una nota con PrimiciasYa, la rubia reveló que, en caso de reingresar al reality, no cambiaría sus convicciones. "Las bromas de Alfa no fueron bromas. Mis formas no fueron las correctas, pero mantengo los pensamientos que tuve. Lo único que cambiaría sería mi temperamento", sostuvo.

En el brazo, La Tora tiene un tatuaje muy espacial: una medusa. Un diseño que tiene un significado muy especial.

Medusa era una sacerdotisa del templo de Atenea que fue violada y embarazada por Poseidón. Pra arruinar su belleza, Atenea transformó sus cabellos en serpientes y la condenó a convertir en piedra a quien admirase su rostro.

El tatuaje de Medusa es un símbolo de feminismo, que guarda un fuerte dolor y un destello de esperanza, con un poderoso significado de lucha contra la violencia, la injusticia y que abre los ojos.

La Tora de Gran Hermano 2022: "Tardé 15 años en contar que sufrí un abuso"

Este martes, Lucila Villar, más conocida como La Tora de Gran Hermano 2022, estuvo en el piso de LAM (América TV) tras su paso por el reality de Telefe.

En el mano a mano con Ángel de Brito, la ex participante del formato internacional recordó su enfrentamiento con Alfa, con quien discutió por haberse dirigido con palabras inapropiadas hacia Coti.

La Tora remarcó que habían muchos comportamientos de su compañero que no eran de su agrado y reveló que esas actitudes le provocaban rechazo por haber sido víctima de abuso. "Yo hubiera saltado por Coti o por quien sea, por una cuestión personal", afirmó.

Aunque no quiso dar detalles del episodio, la ex GH precisó que ese episodio traumático ocurrió en su niñez y le llevó un largo tiempo superarlo. "Me pasó a los 9 años. Lo conté después de 15 años. No toqué el tema en la casa y no lo quiero tocar. Ya está resuelto porque lo trabajé. No importa quién fue, ni cómo fue, importa que fue un abuso", sostuvo.

Según mencionó, durante años trató de negarlo, pero un día pudo abrirse con una persona de su círculo íntimo. "Yo me castigaba constantemente, con el alcohol, probando cosas. Salía todos los días. Los domingos eran tristísimos. Hasta que dije: 'no puedo más'. Hablé con mi mejor amiga y fui contándolo", recordó

Por último, La Tora señaló que son muchas las chicas de GH que pasaron por situaciones similares a las que vivió ella. "Y, en la casa, de nueve mujeres, tres fueron abusadas", concluyó.