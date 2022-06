El debut de Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, en televisión: "¡Tendría muchos...!"

mica viciconte ariel y nico peralta captura.jpg Luca Cubero hizo su debut televisivo este mediodía de la mano de su mamá, Mica Viciconte, en Ariel en su salsa (Telefe).

Allí, la pareja de Poroto Cubero contó que Luca es un relojito que toma la teta cada de tres horas, si bien confió que le da de comer a libre demanda, tal como se aconseja por estos tiempos. En tanto, sobre cómo fue el primer contacto con su hijo, Mica describió que si bien el parto lo sufrió porque es doloroso, "Cuando ves el bebé que sale y te lo apoyan acá (señala su pecho), te olvidás y decís esto es impresionante. Y ahí cuando sentís su calor y llora, es mágico. No podes creer lo que estás viviendo". Y se destapó declarando "¡Así que tendría muchos!".

Mica y Cubero captura ariel en su salsa.jpg Fabian Cubero le mandó una cálido mensaje a su pareja, Mica Viciconte, y a su hijo hijo Luca Cubero en su debut televisivo.

Y como no podía ser de otra manera, el papá de Luca le mandó un saludito a Mica y pidió que cuente cómo fueron los primeros 15 días tras la llegada del bebé. Allí Viciconte admitió que durante las dos primeras semanas no permitió que nadie toque su hijo, pero después se dio cuenta que no estaba bueno, admitiendo "Yo estaba sacada. A la noche me daba miedo que no lo escuche o le tocaba el pulso y miraba si respiraba". Ahora lo sigue haciendo, pero reconoció que ya lo va conociendo a Luca y sabe cuáles son sus distintos momentos.

Mica Viciconte reveló que vivió un feo momento con Luca Cubero

Mica Viciconte habló como nunca de su bebé Luca Cubero en el nuevo ciclo de Telefe, Ariel en su salsa, donde ella es una de las panelistas.

Según reveló, el pequeño nuevo integrante de la familia durmió de corrido por primera vez y le provocó un gran susto a sus papás.

Mica Viciconte Mica Viciconte y su hijo, Luca Cubero.

Mica confesó en el programa de cocina que por fin pudo dormir unas cuantas horas seguidas. "Luca por primera vez durmió cuatro horas y media seguidas", comentó y uno de sus compañeros le preguntó: "¿Pero cuando es así no te da miedo?".

Y reveló: "Sí, me desperté y fui a tocarlo. Estaba fusilado. Para mí trabajó él también. Trabajamos los dos y descansó unas cuatro horas espectaculares... No sé si dormí, pero sí pude dormirme tres horitas y fue un placer".