La exclusiva presentación en sociedad a Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Luca Cubero - Caras.jpg Luca Cubero nació el pasado 6 de mayo en la maternidad Suizo Argentina por parto normal.

Al momento de describir a Luca Cubero, Mica y Fabián revelaron que nació con 45 centímetros, que tiene patitas flacas y que llora cuando no está a upa; así como también que es el ex futbolista quien la mayoría de las veces logra calmarlo y dormirlo, si bien aseguran que es un bebé tranquilo que llora poco.

Mica Viciconte y FAbián Cubero 1 Caras.jpg Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutan de Luca en la intimidad de su hogar.

En tanto, una de las inesperadas confesiones que hizo Mica Viciconte fue admitir cómo cambió su vida sexual con Cubero tras el parto: "Nosotros todo el embarazo estuvimos súper bien, no fue algo que tuvimos que postergar. Incluso a mí me despertó más deseo. Después del parto natural tuve 7 puntos internos y 3 externos así que tengo que esperar que se me cicatrice eso. Pero siempre fuimos una pareja súper activa, que disfrutamos y tenemos el deseo de nuestra intimidad. En eso no estamos mal". Pero como la ex Combate ya tiene el alta, por estas horas comienza a retomar sus actividades, incluso ya anunció su vuelta a la tv.

La vuelta a la televisión de Mica Viciconte a un mes de ser mamá

Cuando faltaban dos días para que su hijo Luca Cubero cumpliese su primer mes de vida, desde LAM anunciaron la vuelta de Mica Viciconte a la televisión abierta con un nuevo desafío laboral. La influencer y profesora de natación se sumará como panelista de un nuevo programa de Telefe, el mismo canal donde se consagró campeona de la tercera edición de MasterChef Celebrity este 2022.

Mica Viciconte y Luca.jpeg Mica Viciconte retoma sus actividades laborales el 13 de junio sumándose al debut de 'Ariel en su salsa', en las mañanas de Telefe.

Así lo anunció anoche la angelita Pía Shaw en los minutos finales del ciclo de América TV. "Tenemos nueva panelista, no acá..." le dio el pie Ángel de Brito para que la periodista informase "Después de ser madre, vuelve a trabajar... y para muchos que se preguntaban quiénes van a ser el equipo de Ariel (Rodríguez Palacios) el cocinero, que el programa se va a llamar 'Ariel en su salsa' que comienza en la pantalla de Telefe... va a estar el hijo de Ariel, va a estar Nico Peralta y se suma -ya firmó su cotrato- Mica Viciconte".

En tanto de Brito, mientras también anunció a Daniel Cardone como nueva angelita oficial en LAM tras esa semana como invitada, apuntó que probablemente lo que haga Viciconte en el nuevo programa del canal de las pelotitas sea cocinar junto al reconocido chef, teniendo en cuenta que su paso por el reality gastronómico.

Embed

Será entonces a partir del lunes 13 de junio cuando debute el programa, conducido por el chef Ariel Rodríguez Palacios en la pantalla de Telefe, con el que Mica Viciconte volverá al ruedo luego de su reciente maternidad. El ciclo irá de lunes a sábados en el horario de las 11:15 hs., donde también serán de la partida el periodista de espectáculos Nicolás Peralta y el locutor Javier Fernández.