El delicado motivo por el cual el novio de Julieta Poggio abandonó el estudio de Gran Hermano 2022 en vivo

Pero tras la profunda dedicatoria, el joven abandonó el piso de Martínez , lo que por supuesto notó el conductor, Santiago del Moro, que lo buscó entre la tribuna y no lo encontró.

"¿El novio se fue ya o no?", le preguntó a la madre de Julieta y ella le explicó que la madre de Lucca se había desmayado en vivo. "¿Se desmayó la mamá de Lucca? Pero, ¿está bien?", indagó.

Patricia, la mamá de Juli, afirmó que hacía mucho calor en el estudio y que tras ser asistida por el equipo de Telefe su nuera se fue, y su hijo, Lucca, la acompañó. ¡Que se mejore!

La furia de Coti Romero luego de ver cómo Julieta Poggio la criticó duramente en Gran Hermano 2022

Coti Romero es una de las participantes que más marcada dejó su huella en la casa de Gran Hermano 2022, tanto que habiendo dejado la casa hace más de un mes, su personalidad sigue siendo cuestionada, por ejemplo por Julieta Poggio que la criticó duramente, e hizo estallar a la correntina.

“Con Coti no me interesa tener ni la más mínima relación porque con el odio que me habló ese día... No entiendo lo que quiso hacer. Cami, nos hizo la espontánea a mí y a Dani cuando se fue Dani. Encima se va Dani y salta todo esto, lloraba cuando se fue Dani. Yo fui súper buena con ella”, dijo Disney mientras charlaba con Camila.

"Se hizo la buena con vos porque no tenía a nadie con quien estar. Con nosotras no nos podía ni hablar. Ella no te quería, Cami. Es muy falsa, es la verdad. Ya está, basta con esta mina. Basta porque saca lo peor de mí. Me siento tan tonta, te juro, por haber sido tan buena con ella. Eso es lo que más bronca me da. Cuando salga no voy a hablar con ella", sumó.

Fiel a su estilo, Coti no se quedó callada, y a través de Twitter liquidó a Juli, y realizó dos retweets contra la participante.

"Aguante Camila, caretas”, se despachó, y luego compartió “Y daleee con lo mismo de hablar mal de Coti. ‘Pensaba en ella sola nada más’… ¡y si gana un solo jugador al fin y al cabo! Ja, ja”, replicó la novia del Conejo.

