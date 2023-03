Julieta de Gran Hermano 2022 reveló que tuvo una relación tóxica con un participante de La Voz Argentina

Así lo reveló durante una charla que mantuvo con Camila, cuando le aconsejó a la pianista: "Tenés que aprender a tocar la guitarra. Porque mi ex, que era cantante, tocaba todo el tiempo".

"Ya sé quien es. Usaba musculosas, ¿no? Cuando entró, entró con una musculosa. No. Con una remera negra...", comentó Cami, refiriéndose a Emmanuel Francia, quien saltó a la popularidad gracias a su paso por el reality La Voz Argentina 2018.

Y agregó: "Era re lindo, Ju. Perdón que te lo diga. El tóxico... Yo me acuerdo que lo ví y pensé 'Ah, mirá que lindo el que entró a La Voz'". "Viste, y encima tan inseguro..." aseguró entonces Disney, al tiempo que su compañera volvió a comentar: "Encima tenía todo para triunfar, no parecía inseguro en la tele".

Ante esto, inesperadamente Julieta Poggio detalló: "Y no, bol..., ya sé, pero era un tóxico, un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo pero no hacía nada, no trabajaba", dejando en claro que fue una relación tóxica que querría repetir.

Mirá a Julieta Poggio cantando con su por entonces novio, Emmanuel Francia:

Gran Hermano 2022: el firme mensaje de Julieta Poggio a su novio tras filtrarse que la habría engañado

Durante la última semana, Julieta Poggio vivió momentos de angustia e incertidumbre en Gran Hermano 2022 (Telefe). Dos gritos del exterior intentaron ponerla en alerta sobre supuestas infidelidades de su novio, Lucca Bardelli.

Y el miércoles pasado, aprovechando el vivo, por la gala de nominaciones, Julieta dejó en claro que sigue confiando en su pareja y le envió un afectuoso mensaje. Al igual que lo hizo hacia su familia y amigos.

"Las placas se ponen difíciles, pero no quiero tirarme para abajo porque los sueños están para cumplirlos, y mi sueño es la final. Sueño con eso, después de todo lo que pasamos y de toda la experiencia que me llevo. Me haría muy feliz, así que pido ese apoyo de la gente", señaló.

Julieta Poggio

"También, le quiero decir muchísimas gracias a mi familia, a mi hermana, que vino unos días acá y la pasé hermosos con ella. Me dio mucha más tranquilidad con el afuera porque eso te genera mucha ansiedad, a veces. Estoy con la mente fresca para lo que se viene en estas semanas", agregó.

"También, gracias a mi novio que siempre me apoyó y no veo la hora de volver a verlo. Y a mi mamá y a mis amigas”, cerró Julieta.