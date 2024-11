El desafortunado comentario de Elba Marcovecchio sobre las acusaciones de Wanda Nara

“Doctora, ¿Mauro Icardi encerró a Wanda Nara en un vestidor como relata ella?”, le preguntó sin vueltas el panelista Santiago Sposato durante la comunicación telefónica.

En primer lugar, ella desmintió: “La verdad que me estás diciendo algo que es absurdo, no. Por supuesto que no. El relato que él nos hace a nosotras no es así para nada”.

Sin embargo, luego remató: “De todas formas, yo no quiero ser irrespetuosa, pero me encantaría estar encerrada en el vestidor de Wanda….”.

"No está bueno eso, a nadie le gusta estar encerrado en ningún lado”, interrumpió firme la conductora Mariana Fabbiani demostrando su desacuerdo con las palabras de la abogada.

Embed

La abogada de Mauro Icardi cruzó a Wanda Nara y la hizo quedar como una mentirosa

Wanda Nara y Mauro Icardi están envueltos en una batalla legal y mediática. Todo parece indicar que el divorcio formal está cerca, pero antes deben superar varios obstáculos.

En reciente declaraciones a la prensa, la conductora de Bake Off Famosos deslizó que ella le "habilitó" la casa de Santa Bárbara al padre de sus hijas para vivir como un gesto de solidaridad.

Sin embargo, Elba Marcovecchio, la abogada de Mauro Icardi, la desmintió de forma contundente.

En una nota con A la Barbarossa, la jurista lanzó: "Wanda excluyó del hogar a Mauro de un departamento que es de los dos. Ella explota para sí misma departamentos que son del matrimonio y la única casa que está desocupada, que es cierto que es de Wanda pero ella se la prestó para que él lo ocupara con los hijos".

Y remarcó: "Ella presta porque está usufructuando todas pero todas las propiedades que tienen en común. Es decir explota todos los bienes de la sociedad conyugal".

"Ella es de los que piensan que lo tuyo es mío y lo mío es mío. Así no es. Mauro está además al borde de una cirugía que si no se hace a tiempo, puede acabar con su carrera y eso también es perjudicial para la familia", agregó.

Por último, Elba también desmintió que Mauro no acepte a los hijos de Wanda y Maxi López. "Él es un excelente papá, no sólo con sus nenas sino también con los varones. Se ha comportado muy bien con todos ellos, ha estado a la vista de todos", cerró.