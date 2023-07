El desafortunado comentario de Moria Casán ante la muerte de su exmarido Luis Vadalá: "Sólo..."

Gómez Rinaldi dio la noticia del fallecimiento de Vadalá cuando estaba al aire en el programa Implacables (El Nueve). Ahí, el periodista se comunicó con Maxi Cardaci, el representante de Moria, quien afirmó que la vedette le había dado las condolencias a los familiares de Vadalá.

Como especificó Laura Ubfal en su blog sobre los oficios del exmarido de Moria: "Fue dueño de un lavadero de autos, cortó tickets en una boletería de Mar del Plata, participó de Gran Hermano famosos… hizo de todo y cuando se separó de Moria terminó teniendo una franquicia de una panadería en el barrio de Flores".

MORIA CASAN Y LUIS VADALA 3.jpg

Murió el exmarido de Moria Casán, Luis Vadalá

Este domingo murió Luis Vadalá, de 69 años, el exmarido de Moria Casán. El periodista Daniel Gómez Rinaldi lo anunció en Implacables (El Nueve). Desde hace varios días, el exparticipante de Gran Hermano famosos estaba internado en el Hospital Británico. Aún no se conoce la causa de su muerte.

El I.C.D. Pedro Echagüe, el club porteño del que era socio, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales: “Nuestra institución lamenta la desaparición física del señor Luis Vadalá, jugador histórico de nuestro equipo de Basquetbol y gran amigo de la casa...Nuestras más sinceras condolencias para su familia y oramos para que su alma descanse en paz”.

Una de las panelistas de Implacables, Fabiana Araujo, detalló que Vadalá “estaba internado desde hace varios días. Estaba enfermo y se había alejado de los medios”. La exmodelo también contó que el mediático trabajaba "atendiendo al público en una panadería de Flores” que él mismo abrió en 2016.

Antes, había participado en 2007 en Gran Hermano famosos. En 2014, se propuso producir teatro: Fiestísima. Pero la obra tuvo sus complicaciones cuando el productor Alvaro Oxoby dejó el proyecto. Sin embargo, Vadalá puso la cara y se hizo cargo de los problemas económicos.

Moria Casán y Luis Vadalá estuvieron en pareja desde comienzos de los 90 hasta el 2001. En su momento, la One había dejado entrever que el motivo de separación había sido por varias "infidelidades". También la vedette, en ese momento, había intentado ponerle un "bozal legal" para que su ex no pudiese mencionarla públicamente. Tras la conflictiva separación, Luis se enamoró de Noelia, con quien tuvo un hijo, Ramiro.