El descargo de Jimena Barón y fuerte cruce al aire con Migue Granados en Olga

“Ayer mucha gente pensó que era una pelotu... Antes de ayer me ofrecieron cantar en el día de los Redondos y yo dije ‘chicos, hay un montón de colegas que los re admiran, me parece re careta cantar yo’. Es una banda que no consumo, que no conozco mucho. Pero no es que fue una asamblea en la que los fanáticos de los Redondos eligieron a cinco representantes y yo caí ahí para que me linchen”, comenzó su descargo Jimena Barón.

Y agregó con respecto a lo sucedido: “Me dijeron que venga igual porque es mi laburo y me pagan para venir acá, más allá de lo que te quiero. Traté de estar con todo el respeto del universo”.

Y siguió contando qué veía mientras transcurría el aire del programa: "Si en algún momento se me apagó es porque acá hay un chat que va pasando y yo estoy en un momento de mi vida desde la pandemia, donde estuve en un pozo en el que posta no la pasé bien, y tengo cero tolerancia con la violencia y la agresión".

"Y ayer donde intenté hacer un chiste con Emilia, que la amo. Y Entiendo la leyenda que son los Redondos, no soy pelotu.. No los consumo y por eso preferí callarme, fijarme cómo encajar de la mejor manera. La única que no la puedo remar es cuando leo cosas violentas, la gente no la sabe", continuó picante Jimena.

A lo que Migue Granados aclaró: "Es un ejercicio, yo también las veo y sigo, a mí también me bardean". Y ella le retrucó: "Pero es tu programa, yo vengo acá una semana".

"Quiero explicar para el afuera que acá hay una pantalla donde yo leí barbaridades que es parte de un formato que yo no hago en mi vida, vine acá una semana con la mejor de las ondas. Eso es lo único que yo no tengo el cuero para eso, no me la fumo, me agreden y pongo para el ojet..", siguió firme en su postura la artista.

"Eso está bueno que lo aclares", cerró Migue el tenso momento y siguió explicando su postura sobre lo sucedido que molestó a la cantante.

El momento incómodo que vivió Jimena Barón al aire en Olga: "No voy a fingir"

Tras la salida de Sofía Morandi del equipo de Soñé que volaba, el programa de Migue Granados en Olga, Jimena Barón fue convocada para ocupar el lugar de la actriz y humorista. La intérprete de "La Tonta", "La Cobra", "La Araña", entre otros hits, le puso su impronta al programa.

Este miércoles se vivió un momento muy incómodo al aire en el canal de streaming. En el ciclo hicieron un especial dedicado a Los Redondos, una banda de la cual ella no es fan.

En las redes, la ex de Daniel Osvaldo fue cuestionada por no mostrarse entusiasmada con los artistas que fueron a rendir tributo al grupo creado por El Indio Solari.

Sin vueltas, Jimena reaccionó al en vivo. “Para que no digan que no laburo, si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo, chicos. ¿Qué quieren? Estoy aprendiendo, no voy a fingir un fanatismo ni en pedo”, exclamó.

La actriz y cantante aclaró que le parecía "hermoso" el trabajo de quienes fueron a rendir tributo a Los Redondos. "No va a pasar, estoy acá con todo mi respeto aprendiendo cosas y escuchando canciones con unas versiones hermosas, con el chelo”, advirtió.