El descargo de Luciana Salazar tras las versiones de conflicto con sus vecinos: "La que armó todo este conventillo es..."

Luli Salazar 22.jpg Luciana Salazar desmintió estar en conflicto con sus vecinos del lujoso edificio en el que vive.

En tanto, la mamá de Matilda agregó que "Ya hay un acta presentada en mi edificio por esta difamación injusta y está el intendente del edificio encargándose de todo esto", además de dejar en claro que el inmueble "Están todos indignados por este conventillo que se realizó".

Asimismo, Luciana Salazar remarcó en lo que a ella concierne, para que no quede duda alguna, que el problema de filtración "Ya está arregladísimo y nunca existió el impedimento para que se suba a mi departamento. Sí al de otra vecina, que no dejaba ver el problema desde su departamento, pero justamente no era yo".

Además, sobre quién puede haber difundido esta versión del inconveniente que solo atañe a quienes viven allí, Salazar deslizó: "Creemos que la que armó todo este conventillo fue esa vecina que no permite que miren el problema desde su departamento. Pero ya está constatado todo en actas por el intendente". Así las cosas, con una justificada bronca dado que la están ensuciando injustamente, Luli no descarta por estas horas iniciar las correspondientes acciones legales que está evaluando junto a sus abogados.

Luli Salazar 11.jpg Por injustas acusaciones de no permitir solucionar problemas de filtraciones en su edificio, Luli no descarga iniciar acciones legales por la difamación de la que es víctima.

Fuerte respuesta de Luciana Salazar a Mariana Brey, quien la cuestionó como madre: "Ella es..."

Después de los rumores que la vincularon al futbolista Julián Álvarez, que quedaron en la nada después de que el joven delantero publicara una foto en Instagram con su novia desde Inglaterra, Luciana Salazar fue implacable desde Twitter con Mariana Brey.

La modelo respondió fuerte al ver una declaración de la panelista, quien había manifestado que "nunca la vio embarrada" a la hora de referirse a la crianza de la rubia con su hija Matilda. Salazar, que hace unas semanas estuvo de vacaciones por Europa, fue contundente desde Twitter al ver esta declaración de la periodista y le respondió con todo.

luciana salazar mariana brey 1.jpg Luciana Salazar enfrentó los filosos comentarios de Mariana Breyy no dudó en ponerla en su lugar.

"Ella es venenosa ya lo sabemos!!! Ahora metiéndose con menores siendo madre de una hija", precisó la rubia en la red social del pajarito para responder a esa declaración de Brey.

Ambas ya se habían cruzado fuerte en televisión luego de que el economista Martín Redrado, ex de Luciana, se casara con Lulú Sanguinetti. “Vos fuiste la primera mujer en poner en duda que yo tenía algo firmado con Martín. Con las mujeres tenés muchos problemas", le dijo Salazar a lo que Brey retrucó: “Yo puedo poner en duda lo que quiero. Vos te encaprichás y querés que las personas hagan lo que vos querés, me he puesto muchas veces del lado de muchas mujeres".