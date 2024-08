El descargo de Magalí Mora tras la denuncia por violencia de género contra su ex

"Me quedé sorprendida de la hipocresía que maneja la gente. Sobre todo las mujeres y los medios de comunicación. A todas las famosas que les compartí mi tema para que me ayuden, ni siquiera me abrieron el mensaje. Solo me pusieron un me gusta", comenzó diciendo.

"Entonces, digo, ¡qué hipócritas que son todos en este medio! Claro, como Magalí Mora no hace quilombo, no prende fuego a alguien, no sirve. No les importa, de verdad, los derechos de las mujeres", siguió.

Magalí reveló que fue se llevó una enorme decepción porque contactó a varias mujeres del medio y no le dieron respuesta. "A todas las famosas les hablo. Basta! Todas salen y dicen: 'somos las mujeres las que tenemos que estar unidas!'. No compartieron una foto! Me dan asco!", agregó.

Finalmente, la modelo apuntó al Colectivos Actrices Argentinas. "A una persona del Colectivo, en particular, le escribí y ni siquiera me respondió. Tanto movimiento de mujeres. ¿Dónde están? ¿Qué solo político? No entiendo. Es tristísimo lo que estamos viviendo. En serio lo digo", concluyó.

Magalí Mora contó el calvario que vive tras denunciar a su ex por violencia de género: "Es inhumano"

Magalí Mora compartió un durísimo posteo desde su cuenta de Instagram donde cuenta el calvario que está viviendo con su ex pareja, Agustín Cobas, a quien denunció por violencia de género y presunto abuso sexual.

La modelo comentó que su ex ahora solicitó de manera legal la tenencia de su hija Brunna, algo que la tiene muy angustiada. Incluso, contó que el hombre no ayuda económicamente con las necesidades de la pequeña y que está buscando que ella le pague una indemnización.

Magalí Mora radicó la denuncia en la Justicia de Morón y desde un extenso posteo comentó cuál es la reprimenda legal que busca su ex pareja.

“Necesito ser escuchada. Como madre soltera que trabaja incansablemente para mantener a mi hija me encuentro en una situación desesperada y preocupante”, explicó la modelo en sus historias de Instagram.

“El padre de mi hija, que en el poco tiempo que estuvo presente en nuestras vidas ejerció violencia y abusos de diversos tipos, ahora me está haciendo un juicio por la tenencia de nuestra hija”, continuó la morocha.

Y afirmó: “No contribuye económicamente y, además, está buscando que le pague una indemnización. Quiere embargar mis cuentas para dejarme en una situación de vulnerabilidad, sin poder pagar mis cuentas ni mantener a mi hija con la intención de obtener la custodia de ella”.

“No porque quiera a la nena o le interese su hija, simplemente porque Brunna es mi vida entera y sabe que sin ella yo me muero”, remarcó Magalí Mora sobre el pedido de tenencia de la pequeña que inició su ex pareja.

“Este comportamiento es una clara forma de hostigamiento y violencia psicológica que busca socavar mi capacidad para cuidad y proteger a mi hija. Es injusto, inhumano y completamente inaceptable”, siguió firme Magalí Mora.

E indicó que tanto ella como el papá de su hija se han hecho pericias psicológicas en la causa que está en la justicia de Morón. “Dicen que es una persona violenta y que soy víctima de violencia”, precisó sobre los resultados y advirtió que el padre de su hija realizó una serie de “denuncias falsas” en la jurisdicción de Quilmes “donde él vive, trabaja y tiene poder político y judicial”.

"¡Tenemos que ser escuchadas, basta de violencia!", concluyó con desesperación.

