El descargo de Marcela Feudale sobre la histórica rivalidad entre VideoMatch y CQC: "Para ellos éramos..."

"Como parte de VideoMatch, quiero contar que muchas veces nos trataron y nos subestimaron, por parte de la gente de CQC, de una manera casi grotesca y ordinaria", sostuvo.

Embed

Marcela Feudale señaló que hay pruebas del destrato que sufrían de parte de los integrantes de CQC. "Hay video que registraron eso. Para ellos nosotros éramos los grasas absolutos", mencionó.

Por último, la panelista indicó que Dinatale tendría que revisar su pasado antes de cuestionar el labor de los cronista hoy. "Digo, si vos vas a juzgar lo que hoy se hace, fijate qué es lo que hacías antes", sentenció.

La polémica actitud de Juan di Natale en una nota con LAM: "Me parece patético..."

En medio del revuelvo por la furia de Elizabeth Vernaci en radio POP, desde LAM (América) quisieron consultarle sobre el tema a su compañero en televisión, Juan Di Natale, y el mismo mostró una particular actitud durante toda la nota.

"Te agradezco mucho pero no me subo a ninguna polémica”, sentenció Di Natale cuando se acercaron las cámaras del programa conducido por Ángel de Brito. "¿Todo mal con LAM?", sugirió entonces el cronista.

"No. Pero no me interesa", aseguró el periodista y entonces el movilero Alejandro Castelo siguió: "Te preguntaba, como hombre de radio hoy, por la repercusión, no de la Negra en sÍ, pero la repercusión en lo mediático..."

"Te contesto, no me interesa sumarme a ninguna polémica. Me parece que es patético que estén una semana haciendo contenido con esto. Me parece lamentable. Creo que pueden hacer más que esto, que pueden subir la vara. ¡Buena suerte!", disparó Juan.

En ese sentido, Castelo decidió redoblar la apuesta y sostuvo: "Yo te he visto en Sobredosis de Tv (C5N) haciendo muchas humoradas e ir bajando tu línea. De hecho en los informes que presentas a veces hay espectáculos…por eso me llama la atención lo de que 'pueden subir la vara'”.

“Me refiero a que me parece que no tiene sentido estar hablando una semana de un problema técnico en un programa de radio. Yo soy un conductor de un programa que comenta informes de archivo, no edito y no hago el corte editorial", contestó el ex CQC.

En ese momento, tras el tenso ida y vuelta, Di Natale deslizó: “Estoy haciendo lo que no quería hacer por tu insistencia”.

“El tema es que entendamos que todos somos personas. Me parece que a veces hay gente subida a un pony imaginario y se cree más que los demás. Al final somos todos iguales”, cerró.