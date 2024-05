El desconsolado llanto de Paula Chaves al hablar de las charlas con su padre y sus hijos sobre la muerte

“Esta canción me hace llorar, me hace acordar a cuando era chiquita. A mi papá le encantaba. Mi papá está vivo, no es que voy a empezar a llorar porque está muerto”, comenzó Paula Chaves emocionada.

“Se me hizo carne el paso del tiempo. Me veía yo chiquita con él, que cantaba esta canción, que habla de cómo decirle a un hijo que uno no va a estar el día de mañana”, siguió en una íntima charla con Fer Dente.

“Yo le decía a mi papá ‘no quiero que te mueras nunca’. Y él me decía ‘en algún momento me voy a morir’. Y yo le decía ‘no, por favor, no te mueras. ¿Qué hago yo si vos no estás?’”, recordó la modelo y conductora.

Embed

“Y ahora me pasa con los chicos, el día que no esté... O sea, todos nos vamos a morir. Va a pasar en algún momento, pero explicarles a ellos, con templanza, que no voy a estar el día de mañana, me mata”, reconoció ya quebrada en llanto.

“¿Para qué mierda elegí este tema? Yo sabía que me iba a pasar Mi papá me decía ‘en algún momento todos nos vamos a morir’. Y me lo decía con tanta liviandad... Y ahora me pasa a mí diciéndoselo a mis hijos”, se sinceró la esposa de Pedro Alfonso.

“Baltazar me dice ‘¿vos te vas a morir?’. A mí no me gusta decir morir, me gusta decir partir. Y le digo ‘Balta, el algún momento todos vamos a partir’. Y él me dice ‘¿cómo voy a partir yo? ¿Me voy a ir para arriba y a dónde voy a estar?’. Y yo le digo ‘no sé, me hacés preguntas que no sé contestarte’”, contó sobre la charla que tuvo con uno de sus hijos sobre la muerte.

“Yo ahora le pongo la liviandad que mi papá le ponía en ese momento. Pero él me dice ‘¿pero vos te vas a morir?’. Y yo le digo que sí, que en algún momento sí. Él me mira pensando lo que yo pensaba con mi papá”, finalizó Paula Chaves conmovida.

paula chaves.jpg

Paula Chaves reveló una fuerte experiencia personal y reflexionó sobre los cuerpos en los medios

En las últimas horas Paula Chaves decidió expresarse a través de sus redes sociales con una profunda reflexión sobre cómo se muestran los cuerpos en los medios y contó una importante experiencia personal.

Lo cierto es que a lo largo de su carrera como modelo, Paula ha pasado por una gran cantidad de sesiones fotográficas y ha sido la imagen de muchas marcas y revistas.

Sin embargo, el camino recorrido la llevó a plantearse ciertas cuestiones. “Hace unos años me llamaron para hacer una tapa de revista, para mostrar como había recuperado mi cuerpo después de haber parido", comenzó contando en una historia.

"Mi hermana me dijo 'a vos nada más te sirve mostrarte, no le hacés bien a nadie mostrándote con Photoshop, solo a vos misma y a tu ego'. Es algo que me resonó y mucho", continuó en referencia a Delfina.

En el mismo posteo, Paula mostraba un video suyo realizando su rutina de ejercicio y expresó: "No quieras alcanzar ningún cuerpo que veas acá. Movete por vos, es salud física y mental".