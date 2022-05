El desconsuelo de la ex de Christian Sancho: "Despojó a su hijo de su vida"

"Estábamos ahorrando para irnos a vivir a otro país, pero un día se fue y se llevó 20 mil dólares que teníamos en la caja fuerte", continuó.

Shcual mencionó que, desde que se distanciaron, Christian pasa muy poco tiempo con su hijo. "Ve a su hijo cada 12 días y solo 2 horas", sostuvo.

Además, la ex del actor aseguró que Gael no sabe nada sobre el presente de su padre: "Despojó a su hijo de su vida por completo. Gael la está pasando mal. Con 12 años, se tiene que enterar lo que hace su padre por Instagram".

Por último, Schual reveló que también le reclamó a Sancho por qué no se lleva al niño a su casa y recibió una respuesta sorprendente. "Le digo que pase más tiempo con Gael, que vayan a la casa de él, y me dice que nosotros vivimos como reyes en un barrio privado y que él vive como un pordiosero", cerró.

A 4 meses de ponerse de novios Celeste Muriega y Christian Sancho ¡Anunciaron casamiento!

Cuando muchos creyeron que sólo se trataría de un romance de verano tras conocerse al compartir elenco en la obra Sex, ahora Celeste Muriega y Christian Sancho no sólo ya conviven sino que además él le propuso casamiento. Fue a través de una entrevista con Intrusos, el programa de espectáculos de las tardes de América TV, donde la vedette y bailarina confirmó que entre cuadro y cuadro de la función teatral, el modelo y actor le preguntó si quería saber su esposa.

Según relató Celeste Muriega, fue algo que no se lo esperaba. Y detalló "Me dijo ¿Te casarías conmigo? Yo obviamente, sin dudarlo, dije que sí". Al tiempo que agregó que al instante le consultó "¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?". Y como la respuesta de él fue "A mí me encantaría casarme con vos", ahora los tortolitos comienzan a planificar la boda que será en 2023.

En tanto, la bailarina aseguró que ahora espera la propuesta formal con anillo incluido. Es así que Sancho, tras confirmar cada una de las palabras de su novia anunció que primero celebrarán el compromiso este 2022, que será una suerte de simulacro para lo que vendrá luego.

Y como si esto fuera poco, Celeste Muriega también anunció que ya están probando la convivencia. Mientras que cuando el cronista intruso les consultó si ya están pensando en nombres (para agrandar la familia), explicaron para eso todavía es demasiado pronto.