Sabrina Rojas reveló la charla que tuvo con Luciano Castro tras su ruptura con Flor Vigna

Es por eso, que el conductor Ángel de Brito intentó indagar a través de la actriz como se encontraba Luciano en medio de toda la difícil situación.

“No tengo idea. Hablo todos los días, recién hablé con él pero no hablamos más que de los niños”, contó Sabrina y luego amplió: “Cuando me enteré le puse nada más ¿estás bien? Me dijo que si. Pero bueno, creo que cuando uno transita una separación está como raro. Supongo que así estará”.

Con su respuesta, el periodista resaltó una vez el perfil bajo que caracteriza a Luciano e incluso su poco presencia en las redes sociales. “El trata de evadirlo, y acá estamos, nosotras siempre hablando”, deslizó ella.

Embed

Flor Vigna se sinceró acerca del duro momento que atraviesa tras separarse de Luciano Castro

Tras su separación de Luciano Castro, Flor Vigna decidió no dar muchas declaraciones al respecto pero este jueves se expresó a través de sus redes sociales y habló del duro momento que está atravesando.

Con lágrimas en sus ojos, la actriz habló en un video para sus seguidores y contó: "Quiero que sepan que me estoy tomando mi tiempo como cualquier persona cuando tenes dolores del corazón. Pero voy a estar bien con el tiempo".

Los actores llevaban dos años en pareja, desde el 2021, y el pasado viernes 2 de generó anunciaron el fin de su relación. Incluso, fue ella quien dio la noticia con un breve comunicado en sus historias de Instagram.

En el video publicado el día de hoy, Vigna también confesó en quien se apoya durante este difícil proceso de superación y admitió: "Estoy muy unida con mi mamá, estoy teniendo una relación re linda y me está ayudando un montón en todo lo que me está pasando".

"También con mis amigos, tengo la suerte de tener amigos de hace 15 años y mis amigos de Combate hace 9. Siento que tengo gente muy especial al lado mío y me estoy refugiando un poco en todo eso", agregó.

Por último, hizo referencia al rumor que estuvo circulando en los últimos días sobre un supuesto romance secreto con Pedro Alfonso mientras fueron compañeros de equipo en el Bailando 2016.

"La tele está hecha un asco, hay muchas mentiras, muchos inventos y no tengo la energía justo ahora que estoy mal para salir a ponerme ahí. Les agradezco mucho todo lo que me están defendiendo, todo va a caer solo y se que las mentiras a lo largo se saben. Los quiero mucho", finalizó.