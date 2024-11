El desesperado descargo de Victoria Vannucci tras las gravísimas acusaciones de Matías Garfunkel

Así, desde su cuenta de Instagram, la exmodelo se defendió publicando algunos videos del cuestionado empresario insultándola, donde ella a su vez lo acusó de ejercer violencia de género. "Me tiró, me empujó, me pegó, me dice puta frente a mis hijos, me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos", comenzó asegurando en su contundente posteo donde se lo puede ver a Garfunkel fuera de sí.

Al tiempo que argumentó desesperada: "Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años. Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos. Como tampoco de mostrar los golpes. Traté, juro que me duele en el alma pero realmente traté. Jamás me senti (perdón la vulgaridad) como una estúpida. ¿De qué sirvió estos años de ayuda, de que sirvió después de todo lo que me hizo vivir ayudarlo? Estoy rota por dentro sin poder respirar".

"Ahora solo queda trabajar en el bienestar de mis hijos y ser más fuerte ya que ellos son todo en mi vida. Por favor sepan que dirá barbaridades por su estado mental. Pido respeto a la prensa que siempre me ayudó en mis mejores y peores momentos!", concluyó su descargo.

Pero eso no fue todo, porque luego se mostró destrozada desde sus Instagram Stories, donde entre lágrimas alcanzó a decir: "Amo a mis hijos como nadie, trabajé todo lo que trabajé. Hay mucha maldad. No cometan los mismos errores que yo, que por pena después, te pagan así... So long my friends (es muy largo amigos)".

La escalofriantes acusaciones de Matías Garfunkel a Vicotira Vannucci

Minutos antes, Matías Garfunkel había escrito una enorme cantidad de mensajes desde su cuenta de X -ex Twitter-, literalmente acusando a Victoria Vannucci de ejercer maltrato infantil hacia los dos hijos que tienen en común, Indiana y Napoleón, y donde parecía despedirse de todos lo que sin duda alarmó a la comunidad virtual, donde hasta no dejó de publicar fotos junto a la exmodelo en sus mejores épocas.

"Jamás me imaginé escribiendo algo semejante, pero a veces lo tenemos que hacer. No por mi bien, sino por el de Indiana y Napoleón. Yo seré bipolar, pero jamás le levanté la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño", disparó contra Victoria en el primero de sus mensajes.

Al tiempo que continuó: "A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa pero hace otra. Digna de una mujer psicótica. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Todo su ser es una gran mentira. Ella es una gran mentira. Todo su ser lo es".

En tanto, arremetió asegurando que "ella es de la teoría, miente, miente que algo quedará. Y la verdad que no es así. Digan lo que quieran de mí. Pero sepan quién es ella. No se dejen engañar y menos por su único interés que es aparecer en Netflix. Que esto sirva como carta de despedida".