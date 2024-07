Victoria Vannucci reveló que sus hijos no van al colegio y explicó el polémico método para educarlos

Victoria explicó que sus hijos no van al colegio en Estados Unidos y toman clases de manera virtual con ayuda de ella y de su ex esposo, Matías Garfunkel.

“¿Viste cuando en la pandemia te trajeron a todos los chicos a la casa y tenías que hacer el rol de profesor? Yo evidentemente no tenía el alma de profesora, entonces mi ex me ayudaba”, precisó sobre este particular método.

"Con mi ex armamos un plan, yo me iba a trabajar y él se quedaba. Ahora me involucré más desde que vendí los restaurantes", comentó la empresaria.

"Lo más difícil se lo enseña él (por Garfunkel), yo me encargo de los trabajos prácticos", detalló Victoria Vannucci ante las preguntas del conductor sobre la enseñanza de los chicos. Y añadió: "Se matan de la risa y tienen como sus recreos. Después tienen toda su vida social por fuera de lo que es el colegio".

"Está copado, tenemos una estructura armada, la verdad que la pasan bomba", dijo sobre cómo llevan sus dos hijos este particular método de aprendizaje escolar.

Y luego aclaró que sus hijos sí toman clases en un colegio pero de manera completamente virtual: "Van a uno de los mejores colegios eh. Vos tenés colegios que son online. Hay profesores y tienen pruebas todo el tiempo. Mi sueño es que se larguen a la universidad después, me transformé más americana en ese sentido".

Por primera vez Victoria Vannucci mostró las caras de sus hijos con Matías Garfunkel: las fotos

Ya legalmente divorciada de Matías Garfunkel a cinco años de su polémica y escandalosa separación, Victoria Vannucci mostró por primera vez desde su cuenta de Instagram los rostros de los hijos que tuvo con el cuestionado empresario, hoy quebrado financieramente. Ellos son Indiana, de 11 años, y Jorge Napolén, de 9.

“Quiero presentar a mi hermosa #argentina y al #mundo #estadosunidos #israel por primera vez a mis hijos... Es la primera vez en 13 años que logré poder romper la barrera del miedo y sentir orgullo en decir que como madre y mujer llevan legalmente el nombre Indiana Garfunkel Vannucci y Napoleón Garfunkel Vannucci”, anunció Vannucci junto a un puñado de postales donde se la posando con los chicos al aire libre.

Claro que no dejó de remarcar la felicidad y el orgullo que siente al haber conseguido que sus hijos puedan llevar su apellido luego del pedido que le hizo a la justicia estadounidense, dado que está radicada en el país del norte desde hace varios años.

“Como mujer y madre, el orgullo que siento en poder gritar a los 4 vientos que hace una semana la Justicia me permitió agregar mi apellido a mis hijos. Es un gran avance para las #mujeres, espero que este mensaje sirva y ayude a que otras consigan sus objetivos, somos quienes les damos la #vida y merecemos que nuestro apellido forme parte de ellos también”, concluyó feliz.