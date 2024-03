El desesperado pedido de More Rial a Luis Ventura por confirmar su embarazo

“Las madres esperan un tiempo prudencial para hablar de su embarazo porque uno nunca sabe qué puede pasar, yo hace un año y medio perdí un bebé y tengo que esperar tiempo prudencial para decirlo”, indicó la influencer tras cenar anoche en una famosa parrilla de Palermo, Don Benito.

Luego arrojó contra Ventura: “Un infeliz vino a confirmar las cosas que no tiene por qué confirmar, gente que no tiene por qué me respetó y él que tendría que haberlo hecho no me respetó”.

“Es un pelotudo acelerado que por un minuto de fama lo hizo o porque no tenía ninguna noticia tiró esa bomba. No tiene por qué, yo no estoy ni si quiera de tres meses”, remarcó molesta.

Por último, Morena reveló que le pidió a Luis Ventura que no cuente que estaba embarazada: “Estoy enojada con Luis, es como una tración, es más, le dije ‘no hables’ y ahi está. Aparte creo que lo tiene que confirmar una madre, el padre o de última Francesco, mi hijo”, cerró.

More Rial y su secreto jamás revelado de cuando quedó embarazada de su primer hijo

More Rial reconoció que estaba separada de Facundo Ambrosioni cuando quedó embarazada en 2018 de Francesco, su único hijo, y dio detalles de cómo está la relación en la actualidad con el padre del nene.

Hace un par de semanas, la hija de Jorge Rial estuvo invitada al programa Mañanísima, El Trece, y al ser consultada por Carmen Barbieri sobre cómo está la relación con su ex y padre del niño, la joven reconoció: "Me llevo mal. Nosotros tuvimos una relación un poco complicada y ahora está cada día peor".

"Uno malpiensa que la llegada de un niño mejora la relación de pareja", le marcó la conductora. A lo que More Rial se sinceró acerca de ese momento de su vida.

“A él le agarró el embarazo como muy de sorpresa, nosotros estábamos separados y después yo quedé embarazada. No lo estábamos buscando”, explicó Morena.

Y aclaró si el padre del nene la ayuda económicamente: "Es presente en el trato y en verlo, ahora Francesco está con él, pero nunca pasó un peso. Nunca insistí y pedí".

"El jardín siempre lo pagó mi papá. Ahora está con él porque yo no tengo un lugar estable para vivir con Fran", precisó More Rial, remarcando que en la actualidad su hijo está viviendo con el padre.