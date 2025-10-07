Nicolás Vázquez no quiere saber nada con Gimena Accardi tras la separación: la drástica medida que tomó

Al tiempo que agregó: "Me dijeron que no fue porque tenía dos funciones de Rocky y se le iba a hacer muy tarde, entonces iba a estar muy cansado". Pero inmediatamente expuso los argumentos por los que la excusa de Nico Vázquez no sería del todo creíble.

"Yo lo he visto saliendo de una obra de teatro, después de dos funciones, yéndose con Gimena al cumpleaños de Lali", recordó la columnista de espectáculos. así, aunque admitió que tras el escándalo mediático que generó la ruptura lo más probable es que el actor haya optado por evitar mostrarse en público cerca de su ex, Varela confió que entre los chicos está todo más que bien. "Me dicen que hablan todos los días y se llevan súper", concluyó.

Gimena Accardi en el cumpleaños de Paula Chaves

Cómo reaccionó Nicolás Vázquez cuando Mario Pergolini le habló de su divorcio con Gimena Accardi

Aunque Nicolás Vázquez atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera profesional, no sucede lo mismo con su vida personal por su inesperada separación. El actor se divorció de Gimena Accardi, su pareja durante casi veinte años, en medio de un escándalo que estalló tras la confirmación pública de una infidelidad por parte de la actriz.

En ese marco, cabe recordar que cuando Mario Pergolini debutó con Otro Día Perdido (El Trece), marcando su regreso a la televisión después de asegurar durante años que “la tele estaba muerta”, estaba prevista la visita de Vázquez, protagonista de la obra teatral Rocky. Sin embargo, debido al revuelo mediático por su separación, la producción decidió posponer la entrevista.

Finalmente, a comienzos de este mes de octubre Nicolás se presentó en el living del late night show del histórico conductor. Durante la charla, ambos evitaron mencionar de manera directa a la exmujer del actor, aunque Pergolini no pudo resistir una alusión indirecta al tema mientras jugaban con los protectores bucales que Vázquez utiliza en su papel de Rocky Balboa todas las noches en calle Corrientes.

“Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”, lanzó Mario, haciendo una clara referencia al conflicto sentimental que ocupó titulares semanas atrás. La reacción de Nico fue de leve incomodidad, aunque se mantuvo sereno y respondió con elegancia, sin entrar en polémicas.

“No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”, replicó el actor, también con el protector puesto, en una frase que evidenció su deseo de cerrar el tema y dejar atrás el doloroso episodio.

Durante la entrevista, Vázquez reconoció además que perdió bastante peso en el último tiempo, algo que le genera dificultades para sostener el exigente entrenamiento que requiere su rol teatral como boxeador. Un detalle que, sin mencionarlo directamente, deja ver que el actor aún transita un momento personal complejo pese a su gran presente profesional.