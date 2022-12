El desesperado pedido que hizo Tefi Russo por el Pollo Álvarez desde Qatar

"Este señor se va a volver hoy. Todos queriéndose ir y él se vuelve. Ya no hay presupuesto para bancar el móvil, los cambios de pasaje, etc. Marcas por favor. No se puede volver. A dónde va este hombre? Quiero que no se suba al avión en el último minuto tipo novela y alguien lo salve", explicó Tefi Russo.

"Si tiene que dormir así, en el piso no hay problema. Cómo él no lo va a pedir. Lo pido yo", añadió con una foto de su pareja durmiendo en el suelo y tapado.

Y luego aclaró, remarcando que es un viaje muy caro y que la productora del ciclo cumplió: "El presupuesto que se necesita no es para el Pollo, es para bancar el gasto de salir desde allá. De hecho, pierde laburos por quedarse pero no pasa nada. Se tiene que quedar".

"Creo que Nico Magaldi tampoco puede reemplazarlo la semana que viene. Ya le dije que si hace falta lo reemplazo yo. Y si sale como el culo banquenme", cerró Russo su desesperado pedido por el Pollo.

El serio problema de Marcelo Tinelli por culpa del Pollo Álvarez

Entre las muchas personalidades de la farándula argentina que viajaron al Mundial Qatar 2022 para alentar de cerca a la Selección Argentina, pudo verse a Marcelo Tinelli con su hijo Lorenzo en la cancha esta mañana.

Allí se cruzó con el Pollo Álvarez y se desató un desopilante reclamo del cabezón hacia el conductor de Nosotros a la mañana (El Trece). Desde que puso un pie en el avión días pasados, el cabezón viene posteando a través de sus historias de Instagram sus andanzas en Doha.

Desde las compras en el supermercado, las tareas diarias en el departamento que comparte con El Tirri, hasta la llegada al estadio y la previa al primer partido de Argentina contra Arabia Saudita que perdió 1 a 2.

Así, una vez ubicado en la cancha, Marcelo Tinelli se cruzó con el Pollo Alvarez, quien hace unas horas había recomendado ir abrigado al estadio por el fuerte aire acondicionado que suelen poner.

Habiéndole hecho caso, el conductor de Canta Conmigo Ahora, su hijo y toda su gente fueron abrigados al extremo. Pero tal parece que nunca hizo frío.

Así desde sus historias virtuales, Tinelli reflejó su encuentro con Joaquín Álvarez adelantando: "Vinimos todos súper abrigados por el consejo del Pollo Álvarez. Y el Pollo vino en bermudas. Un hdp jajja".