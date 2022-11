El momento de tensión y censura que vivió el Pollo Álvarez mientras transmitía en vivo desde Qatar

Los agentes decidieron interrumpir la transmisión y los camarógrafos tuvieron que dejar de filmar la situación y apuntar hacia otro lado. “No le gusta que esté grabando”, explicó el conductor de fondo.

“No dejan mostrar lo que está pasando ahora tampoco, estamos al aire y vamos a dejarlo así”, expresó Nicolás Magaldi que está reemplazando al conductor.

Los periodistas fueron demorados hasta que pudieron demostrar que estaban trabajando y tenían todas las credenciales en orden. Apenas terminó todo, el Pollo contó que pensó que iban a caer presos. Decidieron terminar la transmisión en la calle y siguieron sobre un auto de regreso al hotel.

Trascendió lo que hizo Rodrigo de Paul la madrugada antes del partido debut de la Argentina en Qatar 2022

Tras la derrota de la Selección Nacional en el primer partido del Mundial de Qatar 2022 se comenzó a señalar algunas cosas, entre ellas los comportamientos de los jugadores.

Con el paso de las horas, se supo que Rodrigo de Paul estuvo online en sus redes sociales, unas horas antes del encuentro ante Arabia Saudita y lo cuestionaron por no tener la cabeza en el partido.

La cuenta de Instagram Gossipeame recibió un mensaje que indicaba que el volante estaba pensando en otra cosa antes del encuentro con Arabia Saudita, en el que perdió 2 a 1.

Esta seguidora señaló que De Paul dio un “like” a las fotos sexys de una de sus amigas desde su cuenta de Instagram, que ni siquiera era su pareja, Tini Stoessel.

“Buen día. Para mí subestimaron al otro equipo y cuando le hicieron el segundo gol no pudieron reaccionar. No voy criticar a nadie porque es un equipo, pero de Paul dando like a su novia a las 4 AM y dando like a su amiga Carola con fotos sexys, te demuestra adónde tiene la cabeza”, denunció la usuaria y la cuenta de chismes lo publicó.