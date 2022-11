El serio problema de Marcelo Tinelli por culpa del Pollo Álvarez: "Nos estamos muriendo"

Marcelo Tinelli le reclama al Pollo Álvarez el calor del estadio en Qatar.jpg

Así, una vez ubicado en la cancha, Marcelo Tinelli se cruzó con el Pollo Álvarez, quien hace unas horas había recomendado ir abrigado al estadio por el fuerte aire acondicionado que suelen poner.

Habiéndole hecho caso, el conductor de Canta Conmigo Ahora, su hijo y toda su gente fueron abrigados al extremo. Pero tal parece que nunca hizo frío. Así desde sus historias virtuales, Tinelli reflejó su encuentro con Joaquín Álvarez adelantando: "Vinimos todos súper abrigados por el consejo del Pollo Álvarez. Y el Pollo vino en bermudas. Un hdp jajja".

Embed

El reclamo de Marcelo Tinelli al Pollo Álvarez en el Mundial Qatar 2022

De esta manera, ni bien lo vio en el estadio, Marcelo Tinelli no dudó en grabar el contundente reclamo al Pollo Álvarez. "Escuchame Pollo, mirá: me vine con campera, pantalón... Todos de pantalón largo porque el Pollo ayer dijo en una historia que iba a hacer frío ¡Boludo nos estamos muriendo!", disparó el cabezón.

"Yo fui a la inauguración que fue más de noche. Hace un poco de calor hoy, está húmedo", intentó justificarse entre risas el también conductor. Pero Tinelli insistió en reclamarle "Boludo nos estamos muriendo. Mirá... pantalón largo, medias gruesas, campera ¡Lolo también!".

Marcelo Tinelli abrigado en el primer partido del Mundial de Qatar.jpeg

Fue allí cuando el Pollo reconoció "me equivoqué yo", al tiempo que la reacción de Marcelo fue facturarle "¡Pero vos viniste de bermuda! Sos un hdp, me pasa por verte a vos. Ayer tiraste un comentario que era muy serio y yo te lo creí".

"Les pido disculpas a todos, porque me está puteando mucha gente. Me voy", atinó a decir el marido de Tefi Russo sin saber cómo disculparse. Así tras quedar todo reflejado en las stories de Instagram del ex de Guillermina Valdés, Álvarez se hizo cargo y se disculpó públicamente: "Perdón Marce, mala mía".