El desgarrador audio de Alejandra Romero tras la muerte de su hijo de 13 años

“Lo primero que pensé fue en la madre, no voy a contar todo lo que sé porque hablé con ella (Alejandra Romero). No podía ni hablar, estaba tirada en un sillón con el celular viendo las fotos de su hijo”, dijo la conductora de Mañanísima, El Trece.

Y amplió sobre esa conversación que mantuvo con la ex del Potro: “Con ella no se podía hablar. Te hice escuchar un audio (le decía a uno de sus compañeros). Lo único que hacía era gritar 'Mi Angelito, mi Angelito' Ya voy a hablar con ella cuando pueda, cuando esté en condiciones de recibirme, ella me quiere ver a mí”.

Obviamente, por cuestiones de respeto y privacidad, Carmen Barbieri no pasó al aire ese audio en cuestión. Y amplió sobre el vínculo que tiene con Alejandra Romero.

“Muchas veces fui a la casa de Alejandra y del Potro. Una gran mujer y una gran cantante como el hermano. Después que falleció estuvo mucho tiempo sola y muy mal”, explicó la conductora.

Y cerró: “Ella estaba separada del padre de su hijo, que estaba con su papá en San Luis. Era su único hijo, era la vida de ella. Ella estaba en Salta y viajó allá”.

En medio del total dolor de la familia de Alejandra Romero por la muerte de su hijo Jaziel a los 13 años, se conoció cuál fue el emotivo gesto que tuvieron los amigos del adolescente en medio de este difícil momento.

Según contó Carmen Barberi en el ciclo Mañanísima, El Trece, los amigos de colegio de Jaziel se pusieron de acuerdo y se tatuaron el nombre de su amigo.

"Ni bien se enteraron de lo que había pasado, se pusieron de acuerdo y se tatuaron el nombre de su amigo. Todos. Realmente quedaron muy conmovidos", precisó la conductora.

Cabe recordar que Alejandra Romero fue la última pareja del cuartetero Rodrigo Bueno, el Potro, quien falleció a los 27 años en junio del año 2000 en un accidente en la autopista La Plata-Buenos Aires en medio de su mejor momento artístico.