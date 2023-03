El desgarrador mensaje de la ex Chiquititas Daniella Mastricchio tras perder su embarazo: "Hasta siempre bebito"

La actriz aún no sabía el sexo del bebé que venía en camino, fruto de su amor con Matías Fabiani. Mastricchio ya es mamá de Bautista, niño de 5 años.

"Gracias pollito. Gracias por pasar por nuestras vidas un ratito, nos hiciste muy felices. Gracias por elegirnos como tus papás y regalarnos tanto amor, tan real como vos. Qué orgullo siento por haberte compartido mi cuerpo 12 semanas y latir juntos hasta que decidiste...

Me hubiera colapsado más de amor tenerte en mis brazos y decirte cuánto te amo mirándote a los ojitos como los soñé. No pudo ser, Dios sabe por qué. Nos cuidaron, eso seguro.

Hoy duele, mucho. Tengo un dolor que no sentí antes. Me duele el cuerpo y el corazón, pero sin dudas algo nos viniste a enseñar y ahora tenemos un gran trabajo por aprender para honrarte y recordar tu vida, que dejó una enorme ilusión por conocerte. ¡Te vamos a recordar y amar para siempre!

8/3. Sólo esperáramos ver tu carita y saber si te llamarías Julieta o Julián… Algo en mi hizo pensar a último momento que Luna te quedaría bonito… Y si, todo el cielo es tuyo. Te fuiste a juntar estrellas.

9/3. Gracias a mi cuerpito por sostener (me). Gracias amor mío, Mati, por sostener (nos) y ser más grande que cualquier situación. Gracias bebito hermoso por cuidarme hasta el último momento.

Gracias amigos, familia, por estar acompañar y sostener esta enorme familia lastimada que sólo esperaba con amor la llegada del pollito.

Gracias a los profesionales hermosos que nos cruzamos y nos dieron un abrazo, literal, y con palabras, ¡cuánto valen! Y a los que no supieron estar a la altura de las circunstancias y sólo pudieron proyectar lo que tienen dentro suyo, los disculpamos.

Gracias a la vida por cuidarnos de momentos que aún podían ser más duros. Gracias Nadia porque nos quedaron estas fotos de su paso por nuestras vidas. Gracias universo por haber actuado en sintonía, porque sé que así es, aunque hoy pesa mucho. Gracias Dios porque estoy viva.

Con miedos y mucho amor, tratando de no enojarme tanto y llorar un poco menos cada día. Estoy con ganas de salir una vez más a la vida, aceptando lo que me da y lo que me quita con la seguridad de que todo va a estar bien.

Voy a estar bien, más fuerte que nunca. Hasta siempre bebito".