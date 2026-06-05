Se confundió la letra, siguió adelante convencido y conmovió a Abel Pintos en Es mi sueño

Por su parte, Carlos Baute marcó: "Te quitaste los miedos y me diste tanta alegría, lo hiciste real". En tanto, Jimena Barón observó: "Yo te noté más nervioso y me puse un poco nerviosa yo también porque quiero que sigas, sos divino, cantas hermoso, tratá de mantener eso ya que sos un niño y venir acá en un plan más de juego".

A lo que el joven participante explicó desatando los aplausos de todos: "Me ganaron los nervios pensando que había cuatro estrellas y después se me pasó, el show tiene que continuar, ¿no?".

Joaquín Levinton cerró las devoluciones con sentidas palabras: “Yo no soy padre, soy bastante infantil, así que te voy a evaluar de otro lado. Me pareció que la vez anterior cantaste mejor, la canción no te quedaba muy bien. Para la elección de la próxima canción, tengas en cuenta cómo la vas a transitar. Si fuese tu padre, quisiera que seas mi hijo. ¿Te molestaría llamarme papá?", y Lorenzo le respondió con humor: “Gracias, papá”.

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Abel Pintos ante las versiones de privilegios y enojo en el jurado de Es mi sueño

Abel Pintos habló en exclusiva con PrimiciasYa y enfrentó los rumores de una supuesta interna entre los jurados de Es mi sueño (El Trece).

"El revuelo se armó afuera; adentro está todo perfecto", indicó el cantante sobre el vínculo entre los integrantes del jurado que tienen la tarea de evaluar a los participantes.

Al ser consultado sobre el ataque de llanto que protagonizó Natalie Pérez en las últimas semanas, el artista explicó: "Está emocionada porque cada vez que entra todo el mundo la trata súper bien. Se emociona porque tiene muchos años de trayectoria".

"No es una cuestión de privilegios, es que así lo acordamos desde el principio. Cuando vino Guido a buscarme, fue el primero que vino a hablar conmigo", agregó.

"Yo le dije que podía hacerlo, pero que tenía muchas fechas programadas. Él me dijo que estaba bien", explicó además sobre sus ausencias a las grabaciones que ya estaban contempladas antes de cerrar su incorporación al programa.