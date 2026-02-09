Revelan duros detalles de la interna entre Mirtha Legrand y El Trece tras la salida de Jimena Monteverde

Embed

Cómo fue la emotiva despedida de Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha

En La Noche de Mirtha (El Trece) finalmente se vio el momento en que Mirtha Legrand se despidió de Jimena Monteverde. Fue una escena cargada de emoción, con palabras sinceras y también con un reclamo que dejó en claro cuánto le dolió perder a alguien con quien había construido una química única en el día a día.

Antes de la emisión, la Chiqui ya había manifestado su malestar en diálogo con PrimiciasYa, al asegurar que la salida de la cocinera la tomó por sorpresa y que "nadie le explicó nada". Durante el programa del 7 de febrero intentó disimularlo, pero lo cierto es que Mirtha ya sentía la ausencia de Jimena.

En plena transmisión, la conductora expresó conmovida: “Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho”, dejando ver su tristeza frente a los invitados y al público presente.

La diva de los almuerzos no ocultó su pesar por la partida de la cocinera, quien se había ganado el cariño de todos en el ciclo. Fue entonces cuando lanzó un reclamo que reflejó su deseo de que continuara en el programa: “Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con esto también. Está Mónica que, bueno, nos sirve desde hace muchos años también”.

La despedida dejó en evidencia la profunda conexión entre Mirtha y Jimena, y el vacío que su salida genera en un espacio televisivo donde la química entre ambas se había convertido en parte esencial del encanto del ciclo.