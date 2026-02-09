A24.com

Revelan duros detalles de la interna entre Mirtha Legrand y El Trece tras la salida de Jimena Monteverde

En Intrusos revelaron los detalles de la interna entre Mirtha Legrand y El Trece tras la salida de Jimena Monteverde.

9 feb 2026, 15:58
mirtha legrand y jimena monteverde
mirtha legrand y jimena monteverde

La ausencia de Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha (El Trece) se convirtió en uno de los temas más comentados en estos últimos días. La cocinera, que supo ganarse un lugar clave en la dinámica de la mesaza, ahora tendrá su propio programa en vivo, pensado como una fuerte apuesta del canal para competir directamente con Verónica Lozano en la batalla por el rating.

Sin embargo, la decisión no cayó nada bien en Mirtha Legrand. Según reveló Paula Varela en Intrusos (América TV), "Mirtha Legrand cree que el canal no la cuidó", y aseguran que la diva habría manifestado su enojo con las autoridades de El Trece, reclamando que Jimena continúe en su ciclo.

En diálogo con PrimiciasYa, La Chiqui había dejado en claro su malestar y confesó que la salida de Monteverde la tomó por sorpresa: "No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada", dijo, molesta por la situación.

El trasfondo parece estar en los tiempos de grabación. Mientras que La Noche de Mirtha se realiza los viernes por la tarde, Monteverde conduce en ese mismo horario La Cocina Rebelde (El Trece), lo que hace imposible que pueda cumplir con ambos compromisos.

Cómo fue la emotiva despedida de Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha

En La Noche de Mirtha (El Trece) finalmente se vio el momento en que Mirtha Legrand se despidió de Jimena Monteverde. Fue una escena cargada de emoción, con palabras sinceras y también con un reclamo que dejó en claro cuánto le dolió perder a alguien con quien había construido una química única en el día a día.

Antes de la emisión, la Chiqui ya había manifestado su malestar en diálogo con PrimiciasYa, al asegurar que la salida de la cocinera la tomó por sorpresa y que "nadie le explicó nada". Durante el programa del 7 de febrero intentó disimularlo, pero lo cierto es que Mirtha ya sentía la ausencia de Jimena.

En plena transmisión, la conductora expresó conmovida: “Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho”, dejando ver su tristeza frente a los invitados y al público presente.

La diva de los almuerzos no ocultó su pesar por la partida de la cocinera, quien se había ganado el cariño de todos en el ciclo. Fue entonces cuando lanzó un reclamo que reflejó su deseo de que continuara en el programa: “Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con esto también. Está Mónica que, bueno, nos sirve desde hace muchos años también”.

La despedida dejó en evidencia la profunda conexión entre Mirtha y Jimena, y el vacío que su salida genera en un espacio televisivo donde la química entre ambas se había convertido en parte esencial del encanto del ciclo.

