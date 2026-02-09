Milett Figueroa confesó la verdad de su relación con las hijas de Marcelo Tinelli: "No quiero..."

Moria Casán le consultó si esa postura había generado tensiones especialmente luego de lo que se vio en el reality Los Tinelli con algunos palitos de Micaela, Candelaria y Juanita hacia la novia de su papá.

A lo que la modelo comentó: “No, al contrario, porque con Cande por ejemplo, coincidimos mucho en que a las dos nos gusta cantar. Yo hoy estoy en un proyecto también, estoy en una búsqueda musical muy importante para mi vida porque es la primera vez después de tantos años que estoy en un tiempo en el que siento que puedo elegir dónde trabajo”.

Y se puso además en el lugar de las hijas del conductor y reflexionó al respecto: "Siento que si fuera hija de Marcelo Tinelli estaría a la defensiva todo el tiempo con cualquier mujer que tenga mi papá. Primero porque no la conozco seguramente y puede tener teorías también. Pero ya después de tres años me conocen un poco más", concluyó.

“Felizmente todo está solucionándose. Están conversando con la familia”, comentó de entrada la modelo con mucha cautela. Y añadió: “Es algo que prefiero no opinar mucho. No siento que sea un tema que yo deba tocar, pero como compañera, por el amor que siento por él y por la familia, es un tema muy sensible que preferiría no tocar. Pero sé que hay mucho amor, todo se está arreglando en la interna familiar y definitivamente están conversando mucho”.

“Él está resolviendo algunos temas laborales y definitivamente familiares, que como toda familia pasa. Bueno, ¿quién no ha pasado por un tema familiar? La diferencia es que somos públicos y la gente se entera de todo”, señaló Figueroa sobre su pareja.

Acerca de Juanita, Milett comentó: “La conozco, es una chica con muchos sentimientos, muy sensible y tiene muy buenos sentimientos. Jamás haría nada en contra de su papá, y Marce tampoco. Marce es una persona que cuida mucho a sus hijos, los ama profundamente y es más papá que hombre”.

Y dejó en claro sobre la interna en el clan: “Hay unión. Discusiones tienen todos en la familia, pero hay unión siempre y hay mucho amor, que es lo importante. La familia está unida, siempre va a estar unida, porque cuando hay amor, la desunión no existe. Diferencias vamos a tener todos, pero él es un papá excelente, un hombre maravilloso, con muchas responsabilidades, que hace lo que puede con todo el amor”.