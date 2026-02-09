Alex Caniggia reveló por qué rechazó estar en Gran Hermano Generación Dorada: "Me querían pagar..."

Según su relato, la cifra económica que le ofrecieron para estar en el programa no se acercaba a sus pretensiones y él genera más dinero estando afuera.

“Estar ahí meses por lo que yo en un día gano. Me querían dar esto (muestra billetes de diez mil pesos) mugre, comparado con lo que yo gano en verdes”, remarcó siempre polémico.

Y cerró con un picante mensaje para la producción del ciclo: “Les hago una recomendación. Mientras en mi mansión me fumo un habano, agarren mi contrato, hagan rollo con vaselina y métanselo en el o...”.

Santiago del Moro explicó las novedades del nuevo Gran Hermano e hizo una firme aclaración

Santiago del Moro habló en el evento de prensa de la presentación de Gran Hermano Generación Dorada y dejó en claro de entrada: "No habrá famosos",fue lo primero que dijo.

Pese a las especulaciones que circularon en los últimos meses, el conductor del reality aseguró que no se realizaron convocatorias para un formato de celebridades.

“No hay nada que me moleste más. Lo siento como un insulto al formato. Acá, los que entran, van a jugar”, sentenció el animador al descartar una versión VIP del programa.

Luego explicó que los ingresantes deben tener el deseo genuino de participar en un juego de convivencia extrema y no meramente para realizar actividades artísticas.

“No es Gran Hermano famosos, ni Gran Hermano Vip ni La Casa de los Famosos. Digo esto porque en algún momento se especuló con quién va a entrar. No buscamos famosos", señaló.

Y en ese sentido reveló: "Es más, te cuento entre las muchas intimidades del programa que no se ha llamado a más de 10 o 15 personas para que vengan a una charla o a un posible cásting”.

Santiago del Moro explicó por qué no se buscó a personas conocidas para esta nueva edición del programa: “No salimos a buscar famosos porque Gran Hermano no es un reality más al que vos vas a cocinar o a bailar, o a hacer algún tipo de estrés y después te volvés a tu casa. La gente que entra a Gran Hermano tiene que tener ganas de jugar este juego. Si no, es imposible”, indicó.

Sobre las novedades en la convivencia, el conductor confirmó que se mantendrá la denominada puerta giratoria, recurso utilizado con éxito en la edición anterior. “Queremos que en esta competencia, la gente que entre sepa dónde está y que jueguen”, advirtió.