L-Gante reveló si aún mantiene contacto con Wanda Nara y habló acerca de su salud

Todo se dio en los Martin Fierro de la moda 2023, donde el artista estuvo presente y Wanda no, aunque igualmente fue premiada por APTRA. "Ganó una de las ternas, ¿la felicitaste por mensaje?", indagó Alejandro Guatti.

“Aún no agarre el teléfono pero me alegra mucho, y también me alegra que haya representado sus palabras el hijo. Muy bueno, los felicito a los dos”, contesto el músico. En eso, el cronista le preguntó si tenían contacto en general y L-Gante confirmó que "siempre".

"Una relación muy tranquila. Me mantengo en contacto siempre”, agregó. Además habló sobre la salud de la mediática y expresó: “La noto bien, tranqui. Obvio que cuando viene me entero un poco más las cosas pero hay un par de mensajitos”.

El preocupante mensaje de L-Gante que alertó a sus fanáticos

Este 2023 Elian Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, tuvo un año con muchas complicaciones. A principios de junio el artista fue detenido, y finalmente quedó libertad 100 después el pasado 8 de septiembre.

Luego de ese difícil momento, el cantante volvió a los escenarios y dio un increíble show en el Luna Park a fines de noviembre. Sin embargo, cuando todo parecía estar bien, este lunes preocupó a sus seguidores al expresar un crudo mensaje en sus redes sociales.

En primer lugar se mostró jugando con su pequeña hija Jamaica en una plaza y finalmente compartió otra historia de él mismo hablando a cámara. "Si alguien tiene ganas de matarse, no existir más o algo similar a esa depresión no se de por vencido", comenzó diciendo.

Y completó: "Denle para adelante como hago yo en este mismo momento". Minutos más tarde comenzó un vivo donde se grabó caminando solo por la calle y aseguró: "Estoy triste entonces salí a caminar".