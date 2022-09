El detalle en el Instagram de Wanda Nara, que genera incertidumbre sobre su relación con Mauro Icardi

wanda wanda.jpeg

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido pueden entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó.

El dato 2.0 en la cuenta de Instagram de Wanda Nara, que genera incertidumbre

Después del posteo donde anuncia su separación, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena mediática. Todos los programas de espectáculos vuelven a hablar de ellos.

En el perfil de Instagram de la botinera hay un detalle que llama poderosamente la atención. ¿De qué estamos hablando? La rubia aún sigue al padre de sus hijas en dicha red social. El futbolista también sigue a su pareja.

Ese dato hace pensar a algunos seguidores de Wanda y Mauro que todo podría ser padre de una jugada estratégica para seguir en el centro de la escena mediática, un lugar que conocen muy bien.