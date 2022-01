El detalle que deschavó a Barbie Vélez y Mary del Cerro: ¿Están embarazadas?

Barbie Velez

Germán Martitegui se acercó a la mesada de Mery del Cerro, notó que a la modelo se le había cortado y le sugirió hacerla de nuevo. Damián Betular desde el escenario gritó: "¿Estarás embarazada María?" A lo que la rubia respondió: "¿Yo? ¡Ay, por favor, no! "Si se corta la holandesa es que estás pregnant (embarazada)", contestó el pastelero.

La actriz hizo de nuevo el preparado, pero esta teoría también salpicó a Barbie Vélez. Cuando presentó su plato contó: "Tuve un temita: se me cortó tres veces la salsa. No sé qué hacía mal". Y Santiago del Moro le preguntó: "¿No estarás embarazada?". Entre risas, la actriz le aseguró que no.

Mery del Cerro fue madre de su segundo hijo hace poco junto a su marido Meme Busquet. Barbie Vélez en cambio aún no es madre y sigue celebrando su reciente casamiento con Lucas Rodríguez.

image.png

La jugadísima promesa de Paulo Kablan en MasterChef Celebrity

En una noche de miércoles más que compleja por el desafío culinario a cumplir, donde fue considerado el participante más llorón del reality, Paulo Kablan se la jugó ante el conductor de MasterChef Celebrity e hizo una promesa personal en vivo que ahora deberá cumplir. Sucede que en la jornada de anoche el periodista de policiales junto a Catherine Fulop, Mery del Cerro, Juariu y Malena Guinzburg debieron preparar un postre presentado por la pastelera Pamela Villar (invitada especial) más que complicado por la cantidad de ingredientes y preparaciones que llevaba.

Así fue que mientras sus compañeras comenzaban a enloquecer y correr de un lado al otro, Paulo Kablan de dispuso a separar meticulosamente los ingredientes para hacer buen uso de los 60 minutos dispuestos para cocinar. Y fue allí cuando pasó por su estación Santiago del Moro para hacer la pregunta clave que lo llevaría luego a hacer la dichosa promesa: “Tu mujer es fanática de la pastelería, ¿hace cuánto que estas con ella?”, le consultó. “29 años cumplimos el 8 de diciembre. Y, como dije la otra vez la volvería a elegir por otros 29 años”, fue la respuesta inmediata del participante.

Y cuando del Moro le repreguntó si se volvería a casar, Kablan sorprendió explicando “No me casé nunca, ni siquiera lo charlamos… ¿Te casarías conmigo, Garibotti? Si me va bien esta noche, te ofrezco matrimonio”, arremetió. Y, acto seguido, disparó “Me envolvió el conductor, pero acepto el desafío. Total, oro… ¡imposible!”.

Pero hete aquí que Paulo Kablan terminó siendo el mejor plato de la noche, ganando efectivamente la medalla de oro que no solamente le dio el pase directo a la próxima semana en el concurso de MasterChef Celebrity, sino que ahora debería cumplir su promesa con la madre de sus cuatro hijos, Edith Garibotti, tras la propuesta formal que debió hacer frente a las cámaras. ¿Se viene la boda?.