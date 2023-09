El detalle que indicaría que Rosalía y Rauw Alejandro están juntos de nuevo

Pero en una de las imágenes hay un objeto que coincide y se repite en las fotos que Rauw subió a sus historias de Instagram. Se trata del libro Diccionario de composición poética.

En la foto de la cantante aparece el libro tirado en una cama, rodeada de otros objetos. En la imagen del músico se lo ve directamente a él leyéndolo. ¿Reconciliación en puerta?

rosalia foto libro.jpg

rauw alejandro historia ig.jpg

Rosalía rompió el silenció y se refirió a los rumores de infidelidad de Rauw Alejandro: "No es fácil"

Tras más de tres años de relación y sólo cuatro meses después de anunciar que se casaban, Rosalía se separó de Rauw Alejandro. Ahora y después de varios rumores de infidelidad por parte del puertorriqueño, la artista se pronunció a través de sus redes sociales.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió la cantante catalana en una historia de Instagram.

El miércoles Rauw había escrito en sus redes sociales sobre la ruptura: "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones publicas sobre este asunto tan privado sobre mi".

"Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue culpa de terceras personas o de una infidelidad. Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", había asegurado el productor.