El día que Lizy Tagliani confesó en vivo que cometió un robo: "Me metí las..."

Pero luego de ello, Ángel de Brito mostró un video en el que la propia Lizy contaba junto a la modelo cómo se habían llevado unas botellas de vino sin pagar de un lujoso restaurante.

“Una vez me robé unas botellas de vino de un lugar el Día del Amigo”, se la oye decir al aire en el streaming de Olga. “Lo fue a devolver. Le dio cargo de conciencia al otro día”, acotó entonces Neumann entre risas defendiendo a su amiga. “Antes de meternos en las terapias de pareja, yo soy una persona complicada. Fuimos a cenar a un lugar con unas mesas espectaculares, divinas”, describió divertida.

Al tiempo que siguió relatando Lizy: “Y yo vi unas botellas ahí atrás y me las empecé a meter en el bolso… de chiste”, y cuando una de las panelistas del stream disparó picante: “Ahora a los chorros le dicen ‘de chiste’”, Tagliani recordó cómo terminó la situación.

“Me levanto al otro día y cuando me voy a trabajar en la radio digo ‘¡qué pesada esta mochila!’. Ahí tenía como cuatro botellas de vino que me había llevado y empecé a llamar al restaurante. Las iba a devolver, pero me las regalaron porque me dijeron que estaban pagas”, completó la humorista revelando que esas bebidas finalmente se las habían facturado de Manu Urcera, el marido de Nicole.

Nicole Neumann opinó sobre el escándalo de Lizy Tagliani y salió a defenderla: "Estoy acompañándola"

Lizy Tagliani quedó envuelta en graves acusaciones luego de las declaraciones de Viviana Canosa y desde LAM (América) fueron en busca de una de sus amigas más cercanas del medio, Nicole Neumann.

En una nota con el programa, la modelo opinó sobre el escándalo que tiene a su amiga en el ojo de la tormenta y dejó en claro su completo apoyo hacia ella en un momento tan delicado y fuerte como este.

“Yo estoy acompañándola desde nuestra amistad de 16 años y la verdad que solo tengo cosas lindas para decir de ella siempre. Le mandé mensajito. Está triste como se la vio, obvio. Pero son momentos, que se va a hacer", expresó Nicole.

De igual forma, reconoció: “Yo ni escuché todo porque, como siempre les digo, no miro mucha tele, leo titulares más que nada y ahí fue que le pregunté qué pasó. A mí no me interesa entrar en ninguna guerra que encima no es mía".

"Si me preguntas por Lizy yo la conozco hace 16 años, hemos trabajado juntas un montón de veces, en mi casa, con amigas, en todos lados, y siempre fue súper generosa, buena compañera y tengo todas cosas lindas para decir”, completó.

Por último, remarcó: “Tuvo una vida dificilísima y se laburó todo así que me encanta ver el presente exitoso que tiene hoy, creo que se merece todo”.