El difícil momento personal de Silvina Escudero: mensajes alarmantes y gran preocupación

"Pasada la crisis, quedate con quien te llamó, escribió o se ocupó de saber si necesitabas algo, el camino es con ellos", expresó en un mensaje con fondo negro la morocha en sus historias de Instagram.

En este contexto, Estefi Berardi contó que charló con Silvina Escudero y que sus reflexiones no tenían que ver con una crisis con su marido.

"Le escribí y me dijo que no estaba separada pero que estaba pasando por un mal momento personal. Aún no se siente lista para contarlo", dijo la panelista en el ciclo Mañanísima, El Trece.

"No quiero hablar demasiado pero sí estoy pasando un momento difícil, muy complicado que no tiene que ver con mi matrimonio", insistió la bailarina.

Lo cierto es que el lunes Silvina Escudero reapareció en sus redes en un video junto a una de sus mascotas para explicar qué le está pasando.

"Buen día, acá estoy con Titán queriendo agradecer los mensajes amorosos de todo este tiempo. Mi comunidad instagramera es lo más, me llenaron de mensajes tiernos y ayuda a salir de los momentos malos", indicó.

Y agregó: "Los que me siguen hace tiempo saben que soy una mujer muy reflexiva, que siempre se queda con lo importante que para mí son los vínculos en la vida que uno tiene, que ha sembrado toda la vida y que hoy cosecha".

"Esa gente que no te abandona en tu peor momento porque cuando estamos bien estamos todos y cuando estás en el piso nada más valioso que la gente que está ahí y no te abandona a pesar de cualquier cosa", remarcó la bailarina.

Y cerró: "La gente que no se baja del barco y sigue, eso es lo que te atesoro en la vida. Es gente que puede estar a distancia pero está".

silvina escudero crisis.jpg

Silvina Escudero mostró al aire el contenido que sube a OnlyFans y tuvieron que frenarla

Este viernes, Silvina Escudero revolucionó a todos en Bien de mañana, El Trece. La panelista estaba hablando sobre las famosas que ofrecen material hot en DivasPlay y ella reveló que ofrece contenido otra plataforma.

"A mí me pueden encontrar en OnlyFans", lanzó la morocha para sorpresa de sus compañeros. De todos modos, dejó desilusionado a más de uno con una importante aclaración: "Me hice una página para mostrar los pies".

Escudero comentó que quienes pagaron en esa plataforma para ver su contenido tienen acceso a todo su material sin límites. "Si se suscriben hoy pueden ver todo mi contenido para atrás. Tenés acceso por un mes. Yo tengo mis seguidores de pies", precisó.

La panelista y bailarina se sacó el calzado, las medias y comenzó a lucir sus pies ante cámara. "Claramente, hay personas que tienen fetiche con los pies", exclamó Mariel Di Lenarda tras descubrir este dato de su compañera.