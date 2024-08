El divertido mensaje de El Polaco a su hija Sol por el cumpleaños: "A los que me dicen suegro..."

Sin embargo, la carta no terminó ahí porque agregó picante: "PD: Pendejos, sí, a los que me dicen suegro no les voy a contestar a uno por uno, pero los tengo en la mira”.

El cantante de cumbia tuvo a Sol con Karina La Princesita. En tanto a sus hijas más chicas, Abril y Alma, las tuvo con Valeria Aquino y Barby Silenzi, respectivamente.

El año pasado, en Noche al Dente, El Polaco había dicho sobre las madres de sus hijas: "Llegaron a mi vida para enseñarme cosas. Y las tres madres de mis hijas son maravillosas. Son buenas madres, buenas personas, buenas mujeres. Y de mi parte siempre va a haber palabras de amor hacia las tres. De verdad, de corazón, te lo juro".

polaco_mensaje_cumpleaños_sol_hija.jpg

El Polaco se sometió a una cirugía: su mensaje y foto que le sacó Barby Silenzi desde la clínica

Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido como El Polaco, se sometió a una cirugía y desde una clínica privada porteña compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram contando cómo fue la intervención.

El cantante de cumbia tuvo que pasar por el quirófano y realizó un posteo para llevar tranquilidad a sus fanáticos y mostró una foto desde el sanatorio que le sacó su novia, Barby Silenzi.

el polaco operado.jpg

"Quiero agradecer de todo corazón al cirujano por el excelente trabajo que hizo. A todo el equipo del Sanatorio Otamendi por el cuidado que siempre me dan cuando vengo y a mi amigo Carlos Mattera por la atención que le brinda a mi familia y a mí cada vez que necesitamos algo gracias", precisó el vocalista.

"Salió todo perfecto pronto volvemos con más fuerza que nunca... Se viene música a pleno.... O KM", continuó El Polaco ya más aliviado tras la intervención quirúrgica.

‍Y además mencionó de manera especial a su pareja, Barby Silenzi, quien se encontraba con él en la clínica acompañándolo y le sacó la foto: "Gracias reina por estar siempre al lado mío te amo", concluyó.