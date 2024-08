El divertido mensaje de Wanda Nara a Evangelina Anderson que confirma su reconciliación

“Últimos paseos por el barrio más lindo”, escribió Evangelina. Inmediatamente, Wanda le comentó la publicación. “¡Me muero! ¿Cuántos hijos tenés?”, le preguntó la conductora de Bake Off Famosos.

Anderson le respondió enstusiasmada, dejando en claro que hay buena onda: “Cinco peludos y tres chicos, que uno es medio tuyo también porque está todo el día con Valen”.

Los hijos de las modelos, Valentino López y Bastian Demichelis, van al mismo colegio y juegan al fútbol juntos.

Por su parte, Pochi de Gossipeame, a raíz de este ida y vuelta entre las botineras, comentó: "Tienen buena onda porque viven en el mismo edificios y sus hijos se hicieron reamigos, están mucho juntos. Yo vivo a pocas cuadras del Chateau y un día los vi a los dos yendo en monopatín al club. Claramente, ambas maduraron”.

evangelina anderson y wanda nara.jpg

Martín Demichelis se traslada a México: la fuerte decisión de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson y sus hijos están acostumbrados a mudarse de país por el trabajo de Martín Demichelis, exdirector técnico del equipo River.

Durante varios años, la modelo vivió en Alemania para acompañar a su pareja, quien jugaba en el Bayern de Múnich. Años más tarde, el deportista cumplió su sueño de dirigir River y la familia volvió a Argentina.

Ahora, luego de su renuncia al club de Núñez, Demichelis confirmó que será el nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey, en México. Y la gran pregunta es qué hará Anderson, quien participa en Los 8 escalones, el ciclo de El Trece.

A través de sus historias de Instagram, la mujer del exfutbolista dejó claro qué decisión tomará. La exvedette compartió, en primer lugar, una imagen con un sombrero de mariachi.

Pero esto no fue todo porque también subió una foto con Demichelis y eligió la canción Tú de qué vas, de Franco de Vita, para musicalizarla. “Si me dieran a elegir una vez más te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo”, dice el tema.

evangelina anderson.jpg