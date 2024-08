La inesperada reacción de Wanda Nara al conocer a los participantes de Bake Off Famosos: "Lloro"

Sobre la expareja de Rodrigo de Paul, Camila Homs, Wanda expresó junto a un emoji de corazón: "Me encanta". Del periodista deportivo, Gastón Edul, en tanto, escribió: "¡Me muero!".

Wanda también usó tiernos emojis para reaccionar a la incorporación de Marcos Milinkovic, el excapitán de la selección nacional de voley, y a la de Eliana Guercio.

Sobre la participación de Andrea Del Boca, por su parte, manifestó: "¡Lloro, literal!". Cuando se enteró de que también iba a estar en el show Verónica Lozano, Nara afirmó: "Vero, te amamos, ¡otro nivel!".

También se conoció quiénes serán los jurados que analizarán la pastelería de las celebridades: Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

La venganza macabra de Mauro Icardi contra Wanda Nara que puso en riesgo a sus hijas

Mucho se habló de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Pocos creían en la ruptura de la pareja, pero lo cierto es que la conductora avanza para concretar la disolución de su relación con el crack del fútbol.

En Socios del espectáculo (El Trece) comentaron que desde el entorno de la conductora aseguraron que ella “está en otra”, mientras que del lado del jugador afirman que “está alejado de Wanda Nara y está feliz”.

Además, en el programa de El Trece indicaron que la mediática, desde que volvió a Buenos Aires, “está entrenando mucho porque tiene un personal que se llama Ramiro”, con quien “hubo charlas calientes o histeriqueando”, y esto habría provocado la furia de Icardi.

A modo de venganza, el jugador le había cortado las tarjetas a la madre de sus hijas.

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló en Socios del espectáculo y confirmó este dato: “A veces los maridos, cuando quieren- en general- recuperar una mujer, lo primero que utiliza es la presión económica. Y parte de presionarte económicamente es decirte: ‘Te dejo sin víveres’”.

Esta decisión de Mauro para perjudicar a la mediática causó preocupación por las nenas ya que ella se estaría haciendo cargo de todos los gastos.

“Todos los días me llama y me dice: ‘Ana, me cortó la tarjeta y hay que mantener a dos criaturas’. Así que nada, trato de interceder para que eso se resuelva lo mejor posible”, agregó la abogada. De todos modos, fue cautelosa y sumó: “Esperemos que la restaure en cualquier momento”.