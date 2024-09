El dolor de Jorgito Moliniers y Hugo Ávila al ver su casa de Córdoba envuelta en llamas

Por otro lado, el coreógrafo también compartió una devastadora foto de Jorgito junto a los restos del hogar mientras abrazaba fuertemente a su mascota. “Seguramente hay una enseñanza detrás de todo esto! Juntaremos todas las fuerzas para empezar de cero”, expresó.

Además, agradeció por el apoyo y agregó: “Gracias y gracias por todos los mensajes de ayuda y apoyo que nos están brindando”.

“Lastimosamente, se quemó todo. Habíamos terminado de pagar la casa hacía dos semanas y ahora solo quedan cenizas. No tuvimos tiempo de sacar nada, el viento cambió el rumbo del fuego y Hugo tuvo que huir con los perritos”, declaró también el bailarín en diálogo con PRONTO.

Hugo Ávila sobre los incendios de Córdoba

El desconsolado llanto de Mercedes Ninci al ver que se incendiaba su casa de Córdoba

En el marco de los fuertes incendios que están golpeando a la provincia de Córdoba, la periodista Mercedes Ninci habló en el noticiero de TN y se quebró en vivo al ver las imágenes de la casa de su infancia al borde las llamas.

La casa donde la periodista pasó su infancia se encuentra ubicada en Dolores de Punilla, Capilla del Monte. "Estoy muy mal, estaba viendo las imágenes y la casa rosa que mostraban recién, la que está frente a la plaza es nuestra. Es tremendo", expresó completamente devastada.

"Esa casa se llama Flor de Durazno, es una casa mítica. Los mejores momentos de mi vida los pasé allí. Mi tío abuelo escribió en esa casa la novela que lleva ese nombre, y después Gardel filmó su primera película, Flor de durazno, en 1917", recordó.

Además, se mostró muy movilizada ya que comentó que estuvo allí el fin de semana. “El domingo, estuvimos en la fiesta patronal y todos le rezamos a la Virgen de Dolores para que llueva", precisó.

Y se lamentó: "Una casa la podés arreglar, pero la naturaleza no tiene reparación. No hay nada que ame más que el monte y desgraciadamente, el monte no se puede recuperar. Tenemos que tener la provincia preparada porque cada vez está más seca. Gastemos la plata en lo importante".