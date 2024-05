El dolor y llanto de Andy Kusnetzoff al volver a la radio tras la muerte de su padre

“El primer día es difícil. Un poco quería tenerte porque es difícil el primer día volver”, le dijo Andy al psicólogo Gabriel Rolón, mientras agradecía a todos sus compañeros de programa por el apoyo.

“Me sorprendió las muestras de cariño, me superó... Y me preparé un montón, incluso ayer fui a terapia para que no pase esto, lo tenía controlado.... Pero bueno, igual el humor siempre me sacó de estos lugares”, agregó Andy Kusnetzoff envuelto en llanto.

"Como te dije en el ascensor, mi vida entera fue con este hombre obviamente pero mi vida radial también, desde Radio Mitre, entonces cuando leía los comentarios sentí que todos perdían a alguien también, alguien que estuvo en el primer día en este programa. Entonces sentí que tenía que decir algo, no podía arrancar como si nada. Es difícil", le dijo el conductor al profesional.

Además, Andy agradeció las muestras de afecto que recibió en estos días y señaló: “Por un lado decís estoy tranquilo porque era una persona grande y lo viví un montón de tiempo. Hace 25 años tuvo un ACV, en coma, tardó mucho en recuperarse y parecía que en ese momento se iba a morir y vivió 25 años más espectacular. Todo eso es una tranquilidad, hay mucha gente que pierde a los padres de chico”.

“Quiero decirle gracias a mi papá. Me gustó ser tu hijo. Me gustó compartirlo con los oyentes, era el mío pero también era de todos”, cerró el conductor muy movilizado.

Las últimas palabras del papá de Andy Kusnetzoff antes de su muerte

En un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, el conductor de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff, anunció la noticia de la muerte de su padre, el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff.

“‘Nunca es tan oscuro como antes del amanecer…' Tu frase de cabecera. Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte. Qué distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional. Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuché toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar", expresó.

Ante esta triste noticia cobró relevancia un último posteo que Juan Carlos compartió en Instagram. En la publicación está junto a un querido colega, a quien destaca en la descripción.

"Felicidad infinita, un encuentro maravilloso con mi amigo y colega Dr Ricardo Cavalcanti y su esposa Balbina, mi querida amiga Cristina Fridman y mi esposa", manifestó en en dicha red social.