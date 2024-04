Murió el papá de Andy Kusnetzoff: el desgarrador mensaje que le dedicó el conductor

Y agregó angustiado: “Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuché toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar”.

andy_mensaje.jpg

“Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas. Desde chico escuchando ‘¿tu papá es el sexologo?’ Siempre orgulloso de quién sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente, culto. Cálido y sabio”, remarcó Andy.

Por último, cerró conmovido: “Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de El cuartito. En los tangos. En mis hijos”. “Gracias por todo lo que me diste. El amor, el humor , la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: ‘Buenas noches, coquito. Buenas noches, papá. Que descanses mi hijito. Que descanses papá'”.

El médico sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff, además de ser columnista radial, fue director del Programa de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de la UBA y director de la Cátedra Libre de Sexología de la Facultad de Medicina de la UBA.

papá Andy kusnetzoff 2.jpg

papá Andy kusnetzoff 3.jpg

papá Andy kusnetzoff 4.jpg

papá Andy kusnetzoff 5.jpg

papá Andy kusnetzoff 6.jpg

papá Andy kusnetzoff 7.jpg

papá Andy kusnetzoff 8.jpg

Andy Kusnetzoff le pidió perdón a Raquel Mancini: "Muchas cosas hoy te dan vergüenza"

Andy Kusnetzoff habló con Intrusos, América Tv, y le pidió perdón a Raquel Mancini, quien manifestó haber sufrido bullying en televisión en las notas que él le hacía hace muchos años para el ciclo CQC.

"Leí lo que dijo (Raquel Mancini). No recuerdo específicamente ese reportaje. Si analizamos el humor de los 90, nos reíamos de cosas que hoy no están buenas y opinábamos de los cuerpos y un montón de cosas que la verdad hoy no lo haría", se sinceró el conductor.

Y reconoció en esa sintonía y en cuanto al humor que había por aquellos años en la sociedad: "Trato de evolucionar y muchas cosas que de ser ácidos, hoy te dan vergüenza".

Embed

"Por supuesto que le pido disculpas a Raquel, , se lo diría personalmente, y todo el que se pudo haber afectado por el humor de esa época, de lo cual nos reíamos todos", expresó sincero Andy ante las cámaras del ciclo que conduce Flor de la V.

"No me interesa lo mediático. Esto fue hace 28 años y no puedo volver el tiempo atrás pero sí puedo decir perdoname o lo que haga falta. Muchas cosas hoy no las haría", remarcó Kusnetzoff.

Y cerró con ganas de dar por finalizada la polémica de hace mucho tiempo: "No me la encontré nunca a Raquel, pero si me la encuentro las cosas se resuelven charlando y trato de ser cada vez mejor persona".