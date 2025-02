El doloroso motivo que habría llevado a Morena Rial a robar a poco de ser mamá

"No sé si Morena está bien por eso queremos la pericia psiquiátrica", manifestó el abogado de Morena. Y agregó: "No vamos a descartar la posibilidad de juntarnos con las víctimas, pedirlas las disculpas del caso y poner las cosas en orden, es lo que me dijo Jorge aparte".

"Una pericia psicológica no quita el hecho de que ella era consciente de lo que estaba haciendo", observó la periodista Carla Czudnowsky. Y el letrado comentó: “No sabemos, eso lo pueden decir los médicos, ni siquiera lo puedo decir yo”.

Sobre las causas que podrían haber llevado a Morena a esta situación límite a pocos meses de ser madre de Amadeo, Fernando Burlando comentó desde su experiencia.

“He visto situaciones postparto en esta etapa tan crítica y tan investigada por la ciencia de todo tipo. Hay gente que lo transita de una manera hermosa y que disfruta ese momento y otras que lo sufren, es un desorden químico, fisiológico interno", indicó el letrado.

Y cerró sobre cómo será donde viva cuando recupere la libertad: "Voy a ir al lugar con una asistente social, si está en condiciones para que viva Morena con su hijo ahí y constatar si hay cámaras o no, todo lo que pueda aportar a la fiscalía para hacerlo más rápido".

Se supo qué le dijo Jorge Rial a Morena cuando la visitó en la cárcel

Este jueves se conoció el diálogo que mantuvo Morena Rial con su padre, Jorge Rial, cuando éste fue a visitarla a la comisaría de San Isidro donde estuvo presa durante algo más de una semana.

Lo cierto es que en la tarde del miércoles la Justicia le otorgó a Morena la excarcelación extraordinaria por su presunta participación en una banda que robó una vivienda de Villa Adelina bajo la modalidad de escruche, por lo que es inminente su libertad mientras avanza la investigación judicial.

Así las cosas, mientras abordaban el tema en Mañanísima, El Trece, este jueves por la mañana, Facundo Ventura reveló cómo fue la charla que el conductor mantuvo con su hija cuando la fue a visitar a su detención el fin de semana y el cambio de postura por parte de Jorge.

Tras escuchar el anuncio de Rial sobre la inminente libertad de Morena y su postura sobre el caso, Carmen Barbieri expresó: “Muy bien, Jorge, es así. Me quedo con eso, es su hija y no la va a abandonar. Es lo que uno siente, los padres sentimos eso. Ahora, si cometió algo, lo tiene que pagar”.

Pero como en ese momento Ventura hizo un particular gesto no dudó en preguntarle “¿Por qué esa cara? Se ríe, se ríe. Algo guarda”, tras lo cual el periodista recordó: “Es lo que conté acá. ¿Se acuerdan que Jorge en un principio había dicho que no se iba a hacer cargo?”.

Al tiempo que acto seguido continuó: “Yo conté acá que Jorge, en silencio, desde atrás, desde las sombras, iba a ayudar a Morena a salir. De hecho, el día que él la va a ver, el día de su cumpleaños, alrededor de entre las 7 y 8 de la mañana, primera hora, para que no fuera un alboroto”.

“En esa charla que tiene Morena con Jorge, él le dice ‘quedate tranquila que papá va a hacer todo lo posible para sacarte’”, reveló entonces el hijo de Luis Ventura lo que fue celebrado por Barbieri al asegurar que “eso es decirle ‘te quiero, te amo’. No hace falta a veces decirlo, sino con las acciones y con otras palabras uno puede decir ‘te amo’”.

Asimismo, mientras Carmen analizaba que Morena no está en su eje y que precisa ayuda profesional, Ventura agregó: “Estoy hablando con las amigas y digo que ellas también van a dar una mano justamente para que Morena tenga esa contención de afecto y de cuidado”, y remarcó que las amigas de la joven le dijeron que "si hace falta cachetearla un poco... ", a lo que Barbieri cerró con un contundente “Ya la cacheteó la vida con lo que le pasó”.