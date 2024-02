El drama de Andrea Taboada tras contagiarse Covid por segunda vez: "Tengo mucha congestión"

Embed

"Esta cepa aparece con picor en la garganta, mucho moco y el cansancio habitual de un resfrío. Me mandaron a aislarme hasta el viernes", agregó.

Andrea Taboada mencionó que los síntomos fueron intensos. "Me duelen los oídos, tengo mucha congestión y me duele la cabeza. Perdí un poco el apetito. Estoy muy congestionada y tengo tos. Me dieron un spray nasal para la congestión", detalló.

La periodista explicó que pornto va a pder retomar sus funciones, pero tendrá que evitar reunirse con personas de riesgo. "Cuando empiece a sentirme mejor, la médica me dijo que trate de no juntarme con gente de riesgo", concluyó.

Ángel de Brito reveló detalles desconocidos de la salida de Andrea Taboada de LAM

A mediados de junio, Andrea Taboada se despidió entre lágrimas del programa LAM después de muchos años de trabajo junto a Ángel de Brito, con quien los unía una gran amistad.

Ante las consultas de sus seguidores sobre cómo quedó su vínculo con la panelista, el conductor dio detalles inéditos de la salida de Andrea de su programa y por qué se fue.

El periodista y jurado del Bailando 2023 reveló que dejaron de ser amigos con la periodista después del viaje que hicieron juntos y que la despedida del programa fue acordada.

"Trabajé 15 años, acordamos su salida de #LAM. Hablado durante 6 meses. Ella no aceptaba el cambio. Y me encargué personalmente que tenga un trabajo premium con Mariana Fabbiani. Misma productora, mismo canal", reveló Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter.

Luego, desde sus historias de Instagram ante la consulta de un seguidor, explicó cómo está su vínculo con Taboada y por qué dejaron de ser amigos.

"Dejamos de ser amigos después del viaje increíble que hicimos juntos. Y lo hablamos en privado, seguimos trabajando juntos un año más", se sinceró.

Y remarcó al respecto: "Nadie se enteró. Volvería a trabajar más adelante. No tengo ningún problema personal con ella".