Andrea Taboada reveló por qué se alejó de Ángel de Brito para siempre

En una nota con La Nación, Andrea Taboada habló sobre su salida de LAM y el vínculo con el conductor. "Veníamos hablando de la posibilidad de un cambio y no me pareció mal porque le hizo bien al programa y a mí. Fue un cimbronazo que además me sacó de mi zona de confort”, reflexionó.

“Enseguida Mandarina, la misma productora en la que trabajo muy bien desde hace años, me ofreció sumarme a El diario de Mariana, que me permite volver a mis orígenes, a investigar. Me hizo muy bien”, recordó.

Andrea-taboada-y-angel-de-brito.jpg

Andrea Taboada mencionó que hoy se siente muy cómoda en DDM. "Soy todo terreno y puedo trabajar en la calle, hacer un móvil, estar en un panel. Fue un cambio positivo, me encanta trabajar con Mariana Fabbiani y con todo el equipo. Y también fue súper positivo trabajar en LAM tantos años. Crecí mucho con Ángel y me hizo descubrir cosas mías que empecé a explorar”, agregó.

Al finalizar, la periodista desmintió conflicto alguno con Ángel. "No es cierto. Lo que se dice en las redes, queda ahí y es parte del juego. Hay mucha crueldad en las redes y me costó aprender a que no tienen que afectarme. A Ángel lo adoro y somos amigos, hemos ido de vacaciones juntos muchas veces y podría volver a trabajar con él. Simplemente, tocaba esta nueva etapa, que disfruto”, sentenció.

Andrea Taboada pasó por el quirófano tras su salida de LAM: qué se hizo

A mediados de junio, Andrea Taboada se despidió de LAM a pura emoción después de muchos años en el programa y su salida sorprendió a todos.

"LAM, es mi casa. Estuvo buenísimo. A vos te quiero mucho, mucho, mucho...", le decía la panelista completamente conmovida a Ángel de Brito.

Después de eso, el conductor contó que le entregó el electrodoméstico a su amiga -una cafetera con cápsulas- y además dio detalles de la intervención estética que se hizo su amiga.

Embed

“La cafetera de Taboada ya se la entregamos. Se operó la papada Andrea”, dijo el conductor sobre Taboada. “Vayan a ver la papada de Taboada en la cuenta El ejército de LAM”, avisó luego.

“Se la arrancó (a la papada)”, dijo Ángel con humor. "Está como ahorcada", agregó entre risas Yanina Latorre sobre el retoque estético de la ex angelita, a quien vio en los ensayos de la periodista en su nuevo ciclo.

"La otra cafetera la vamos a sortear, va para nuestro público", advirtió el conductor. Cabe recordar que Andrea Taboada se sumó como panelista de Mariana Fabbiani en el ciclo DDM, que debutó en América el lunes 17 de julio.