El drama de Daniela Vera Fontana, la ex del novio de Cinthia Fernández: ¿al borde del desalojo?

“Un tema que va a tener seguramente marchas y contramarchas porque al ir contando la data seguramente, de la otra parte, vendrán desmentidas y aclaraciones”, introdujo Lussich.

“Vamos a contar cómo sigue la interna que, por una cuestión legal de bozales, no pueden hacerse públicas de parte de los protagonistas cuando decimos el calvario de la ex de Roberto Castillo”, amplió al respecto el conductor.

Y profundizó: “Sigue la discusión legal y siguen las idas y vueltas entre Daniela Vera Fontana, la ex mujer del abogado Castillo que está de novio hoy con Cinthia Fernández. Ellos están de viaje todavía en Bariloche pasando unos días de luna de miel romántica, están empezando una relación”.

“Del entorno de Daniela Vera Fontana, porque ella no puede hablar porque tiene una cautelar, llega data de una disputa que continúa y que significaría para ella un calvario a la hora al estar pasando necesidades económicas graves", explicó Lussich.

"Por ejemplo, hay una disputa por el alquiler de la vivienda que, según el entorno de Daniela, no pagaría o no pagó este mes Castillo y la dejaría a ella al borde del desalojo”, fundamentó el conductor.

Lussich contó además que “Castillo le achaca que le corresponde a ella. También perdió Vera Fontana la posibilidad de tener una chica que le ayudara en la casa, una empleada doméstica, que también pagaba Castillo, a quien también aparentemente habría despedido, por lo cual, ella no puede salir a buscar trabajo”.

Y amplió que Daniela “se siente hostigada económicamente por estas acciones, por ejemplo, el pago del alquiler, que hoy es un tema aparentemente de urgencia porque no puede pagar alquiler y la van a desalojar. Entiendo que del lado del castillo, vendrá la réplica”.

Ante esta información, Mariana Brey comentó que desde el lado de Roberto Castillo se cumplieron con los pagos acordados. “Lo tengo documentado con todos los recibos de pago de los depósitos. (Castillo) Hizo un arreglo de 2 millones de pesos por mes y eso ya está depositado".

"Y aparte está el jardín de una de sus criaturas que está todo pago. Acá lo que estaría faltando es el tema concretamente del alquiler. Lo demás está al día”, precisó la panelista con información desde el lado del letrado, a lo que el conductor comentó que el conflicto actual sería el pago del mes en curso del alquiler donde vive Vera Fontana con sus dos hijas.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo.jpg

Cinthia Fernández fue tajante y explicó por qué viajó con sus hijas justo para el cumpleaños de Matías Defederico

Cinthia Fernández se tomó unos días de vacaciones y viajó a Bariloche junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo, y sus hijas, Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Matías Defederico.

En su cuenta de Instagram, la panelista fue cuestionada por irse al sur justo cuando es la fecha del cumpleaños del padre de las niñas. Ante esa crítica, la mediática contestó con un mensaje contundente.

Cinthia reveló que todo estuvo formalmente acordado. "Le pedí permiso dos meses antes porque no había más disponibilidad en el hotel. Me pasaron 2 fechas, una de cuando estaba trabajando en Miami y otra, ahora. Él aceptó", detalló.

Al parecer, el vínculo entre la panelista y el ex jugador pasa por un buen momento. Por eso, la bailarina remarcó que este viaje no fue un tema para discusión con su ex. "Caso cerrado. No hay vuelta que darle", enfatizó.

Después de años y años de duros enfrentamientos, hace unos meses, Cinthia y Matías firmaron un acuerdo legal y la historia de conflictos empezó a quedar en el pasado.