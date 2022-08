El drama de María Rosa Fugazot: sin ahorros ni casa hizo un desesperado pedido

Fue en diálogo con el ciclo radial Detrás de escena, AM 540, donde la actriz y ex vedette de 79 años confesó: “No tengo ahorros y las veces que logré hacerme un colchoncito, lo invertí en la educación de mis hijos y en darles un techo a cada uno. Yo no tengo techo propio y no me interesa porque eso no me lo voy a llevar cuando me muera”.