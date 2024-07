El dramático accidente de L-Gante en Paraguay: el video

Por suerte, más allá del gran susto del momento, Elian Valenzuela pudo continuar adelante con su espectáculo y no sufrió ninguna lesión.

El episodio ocurrió el fin de semana cuando el artista se presentó en Asunción en la Expo Mariano Roque Alonso.

El momento del accidente fue cuando un fanático intentó sacarse una foto con él sobre el escenario con el teléfono celular y sin querer ambos terminan cayendo al vacío.

Pese al impacto en el piso y ser ayudados por personal del staff, ambos pidieron pararse rápidamente y sin sufrir consecuencias físicas importantes.

"Gracias Paraguay los quiero, la pasé increíble!", indicó el cantante en un posteo de Instagram sin mencionar lo sucedido y agradeciendo el cariño recibido.

Y agregó: "Recién llego a mi país… Ahora hago un par de cosas, festejo que somos bicampeones y ya partimos para España. Tamo al ritmo!".

L-Gante habló de su actual vínculo con Wanda Nara y reveló por qué le pidió perdón

L-Gante habló con el ciclo Intrusos, América TV, sobre su vínculo con Wanda Nara y reveló por qué hizo un posteo donde le pidió perdón justo después de aparecer en el videoclip del tema Llora como un arrepentido junto a la China Suárez.

"Me llevo muy bien con ella (por Wanda) y lo de siempre, no es nada raro salir a un boliche con las personas que consideras tus amigos, las querés", indicó sobre la salida nocturna que compartieron y que tanto se habló.

Consultado sobre si son amigos con derechos, el cantante de cumbia 420 evitó dar precisiones: "El que se pierde la noche de fiesta se la pierde. Sería re loro si respondo cosas así".

Sobre la canción junto a la China Suárez, L-Gante explicó: "Me ofrece compartir el arte, en este caso música que hacemos, y me puse de una. Estamos representando a Argentina en la música urbana y yo no tengo ningún problema, yo hago música".

En tanto, dejó en claro que el posteo a Wanda no fue por haber aparecido en el video con la China: "Le pedí perdón por otras cosas".

Sobre la separación de la mediática, además, dejó en claro: "Trato de no meterme en esas cosas, la segundeo para lo que sea y en su música digamos".

"No sé, no creo, no tiene por qué", finalizó el cantante consultado sobre si Wanda se puso celosa por aparecer al lado de la China en el video.