El dramático mensaje de Karina La Princesita sobre su salud: "Es realmente desesperante"

Sobre este tema de salud, explicó: “Entiendo y abrazo a cada uno que lo padezca porque no hay control cuando eso pasa. Rodeense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue".

karina princesita ansiedad.jpg

"Que no digan nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo porque es realmente desesperante”, remarcó con profunda crudeza la artista.

Y cerró agradeciendo a los afectos que la contienen en esos difíciles instantes: “Gracias amigos por estar. Gracias gente por el amor en cada show de hoy”.

Cabe recordar que hace un tiempo Karina La Princesita visibilizó el drama que estaba atravesando por episodios de ataques de pánico y depresión y compartió su vivencia con sus seguidores para concientizar.

karina princesita ansiedad 1.jpg

Karina La Princesita enfrentó los rumores de un nuevo romance

Hace algunas semanas atrás se conocieron rumores de que la cantante, Karina La Princesita, estaría comenzando una nueva historia de amor y que incluso habría presentado a su pareja en su entorno más cercano.

“Estamos en condiciones de confirmar que está de novia, después de sufrir, llorar, de estar para atrás, confiamos en que va para adelante con este chico con el esta en Miami, Karina La Princesita”, comunicaron en aquel momento en Socios del Espectáculo, El Trece.

Luego de esa noticia, en las últimas horas desde el mismo programa compartieron una nota que le hicieron a la cantante a Mar del Plata, ya que se presentó en un festival de cumbia en la ciudad.

En primer lugar, habló acerca de su salud mental y aseguró: "Creo que en su momento me hizo bien hablarlo, me siento bien y tampoco me gusta ser muy goma con el tema. Hay veces que tampoco lo pongo en redes, hay veces que estoy súper y no lo pongo. Pero en su momento, necesité hablarlo, me hizo bien y una hace terapia para tener herramientas”.

Avanzando con las preguntas, pasaron al plano sentimental y cuando el cronista le consultó si estaba enamorada ella deslizó:“Estoy sola, estoy re tranqui, ocupándome de mi. La otra vez veía que subían que yo estaba con alguien, pobrecito, nombraban a alguien con nombre apellido y todo, yo ya estaba diciendo 'perdón'. Pero no, con ganas de nada”.