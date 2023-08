El dramático presente de Jorge Martínez: en la ruina económica y con problemas de salud

Marecelo Polino - Jorge Martínez en la casa del teatro 1- captura Polémica en el bar.jpg

Fue Marcelo Polino quien compartió la triste noticia frente a sus compañeros y con Alarcón como invitado. “Jorge Martínez, un actor que queremos mucho, y que yo he entrevistado mucho a lo largo de estos 30 años, está viviendo en la Casa el Teatro por una situación económica difícil de no poder afrontar una realidad y quizás sin las posibilidades físicas de salir a una plaza a trabajar por ahí”, contó angustiado el periodista.

Asimismo agregó que “Está con su salud un poco deteriorada y con dificultades para hacer una obra en una plaza en pleno invierno”. Fue allí cuando frente a esta mala nueva Alarcón, amigo de toda la vida de Martínez, confirmó que el actor tiene “algunos inconvenientes” de salud. Pero aseguró muy bien cuidado por Linda Peretz y todo el equipo de la Casa del Teatro, quienes hacen un trabajo admirable ayudando a los artistas con este tipo de problemas.

Embed

Pablo Alarcón habló de su decisión de trabajar a la gorra: "Mi jubilación de 70 mil pesos no me alcanza"

Pablo Alarcón sorprendió esta semana al ser visto trabajando en la calle, en Plaza Francia, frente a la Basílica Nuestra Señora del Pilar, a la gorra.

Su presencia en este inusual escenario despertó todo tipo de comentarios y reflexiones sobre la realidad que enfrentan muchos artistas en medio de la crisis, algo que él mismo se encargó de revelar. "El dinero no es que me preocupa: lo necesito, directamente", señaló.

En diálogo con el programa Vilouta 910 (Radio La Red), Alarcón compartió su experiencia y motivaciones detrás de esta decisión aparentemente sorprendente. "Necesidad económica es obvio que la tengo, como todo el mundo. El dinero no es que me preocupa: lo necesito directamente", expresó el actor. Con honestidad, destacó que la falta de ingresos lo llevó a buscar alternativas para sobrellevar la situación financiera.

Pablo Alarcón

"Me llegó una boleta de gas de 17 mil pesos, y no tengo un sueldo. Tengo mi jubilación de 70 y pico mil pesos que no me alcanza para un carajo", reconoció con crudeza.

Más allá de su carrera exitosa en el mundo del espectáculo, el actor subrayó que tiene un profundo respeto por quienes enfrentan dificultades económicas y la necesidad de encontrar medios para subsistir. "Me sé manejar, me reintento, hago cosas y tengo mucho respeto por la gente necesitada", remarcó.