El drástico y sorprendente cambio de look de Ariel Puchetta

"Después de 33 años con el pelo largo decidí hacer un cambio y para eso me puse en manos de mi amigo @peluqueria_il_figaro se imaginan que no tenía mucha idea de lo que me quería hacer pero ahí puso su magia!", expresó el vocalista.

"A veces es bueno hacer cambios para seguir creciendo", remarcó Ariel Puchetta. Y añadió sobre esta nueva etapa en su vida que se viene con el pelo corto: "Una de las marcas que sobresalieron en mi carrera se que era mi cabello largo pero bueno ahora se tendrán que acostumbrar a verme así jaja! Yo estoy muy feliz".

Ariel Puchetta enterneció a todos con un importante anuncio

Ariel Puchetta, cantante del grupo tropical Ráfaga, confirmó en LAM que será nuevamente papá, fruto de su relación con Camila Minoldo. "Hoy se hicieron una ecografía y me acaban de confirmar que van a tener un varón", precisó Pía Shaw.

Camila tuvo que hacer reposo por indicación médica porque estuvo con algunas complicaciones, pero finalmente, hace unos días, recibió el alta y compartieron la noticia, según detalló la panelista del ciclo de América TV.

En agosto de 2019, Puchetta y su pareja se convirtieron en padres de Salvador, tras casarse en abril de 2019 luego de un año de noviazgo.