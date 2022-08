El durísimo descargo de Florencia Peña por el cierre de su cuenta de Instagram: "¿Por qué me persiguen?"

FLor Peña J Lo.jpg En su descargo contra Instagram desde La pu*@ ama (América TV), Florencia Peña recordó el desnudo de J Lo en la misma red social celebrado mundialmente y sin denuncia alguna.

Y tras ello, Florencia Peña denunció la persecución que viene sufriendo. "A mí me persiguen ya hace tiempo. Porque esto no es nuevo. No me persiguen solamente en el Instagram. Me persiguen en Twitter y me persiguen... ¿Por qué me persiguen? ¿Por mi ideología? ¿Por como pienso, por lo que siento, por lo que digo, por la clase de mujer que soy, porque soy mina? ¿Por qué me persiguen? No sé. Eso lo tendrán que contestar ustedes, porque yo la verdad no lo entiendo, no lo sé", disparó entre furiosa y angustiada.

En tanto, recordó su trayectoria y su carrera lograda a base de trabajo y esfuerzo. "Yo no me meto en la vida de nadie, no trabajo de meterme en la vida de nadie, no soy política. Soy un actriz que trabajo desde que tengo 7 años. Cada cosa que hoy yo tengo en mi vida, me la gané trabajando. Entonces no puedo entender cómo es que me quedé sin la fuente de trabajo de un montón de gente que trabaja conmigo, porque Instagram también es mi fuente de trabajo. Y también es la conexión que yo tengo con el afuera, con la gente que me sigue desde hace mucho tiempo".

Florencia Peña y el cierre de su cuenta de Instagram: "Son cuentas fake que se abren para este tipo de cosas"

Así, tras reconocer que esa red social es una fuente más de trabajo, tanto para ella como para la gente que trabaja para ella, Florencia Peña remarcó que "Son 8 años de trabajo y se fueron así (chasqueó sus dedos)". Y acto seguido se preguntó y le preguntó a la audiencia "¿Por qué hay gente que se le ocurre denunciarme? Si vos me seguís, sabés con lo que te vas a encontrar. Y si me seguís, es porque te interesa lo que tengo para dar ¿por qué me denunciarías?. Y si no me seguís, no te llegan las cosas que yo hago".

Asimismo, la conductora de La pu*@ ama pidió explicaciones sobre la sospechosa censura virtual que sufre. "Entonces que alguien me explique cómo puede ser que la gente me denuncie... Que no es gente, porque yo ya lo sé que no es gente. Son cuentas fake que se abren para hacer este tipo de cosas, y no me pasa solamente a mí".

Florencia Peña captura LPA.jpg Florencia Peña, conductora de LPA (América TV).

Por último, la actriz reconoció que no es la única persona víctima de persecución en las redes sociales. "A mí me pasa en gran medida porque yo tengo muchos seguidores y porque soy Florencia Peña, y porque ya sabemos que a mí se me piden cosas que no se le piden a nadie. A mí se me pone una lupa que no se le pone a nadie, conmigo son lapidarios. Pero también le está pasando a otra gente... ¿Qué le pasa a Instagram?", concluyó enérgica.